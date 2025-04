Sant Antoni de Vilamajor acull una exposició d'art local

El Casal Sociocultural Escoles Velles de Sant Antoni de Vilamajor ha inaugurat una exposició dedicada al talent artístic local. Les obres que s'hi poden veure són del taller cultural “Dibuix i pintura”, que aplega veïns de la vila amb inquietuds artístiques. La mostra de pintures està oberta a tota la ciutadania i l'entrada és lliure.

L’exposició és fruit del treball col·lectiu dels participants del taller cultural “Dibuix i pintura”, un espai creatiu que reuneix vilamajorins amb ganes d’explorar l’art com a mitjà d’expressió personal. Les obres exposades són el resultat d’un quadrimestre de dedicació, pràctica i passió per la pintura. En aquesta exposició s'hi poden veure una gran varietat de gèneres, estils i tècniques pictòriques que els participants han experimentat al llarg de les sessions i reflecteix tant el seu procés d’aprenentatge com la seva mirada pròpia i creativa.

El grup ha estat guiat per la veïna del municipi Paola Mikejei, que és artista i professora amb una àmplia trajectòria vinculada al món de la pintura i la formació artística. La seva dedicació i acompanyament han afavorit una evolució en la tècnica dels seus alumes, que han explorat la llibertat expressiva dels pinzells amb propostes que van des de l'art figuratiu fins a l'abstracció.

La mostra es podrà visitar durant els pròxims dies a l’espai del Casal Sociocultural Escoles Velles, i s’emmarca dins de les activitats de la Setmana Cultural, que ha organitzat una extensa programació dedicada al català i al foment de la cultura catalana. L'objectiu d'aquesta exposició és fer valdre la creativitat local, fomentar el talent artístic dels vilamajorins i afavorir la cohesió comunitària de la vila.