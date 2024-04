Eleccions al Parlament: una agenda berguedana

Falten només tres setmanes per les eleccions al Parlament de Catalunya. Tot i que no desperten l’interès social i mediàtic d’anys enrere i que el retorn a l’autonomisme no augura grans avenços, n’ha de sortir un govern amb certa capacitat per incidir en les nostres vides. Hem començat a sentir els legítims arguments ideològics de cadascú i les lamentables proclames partidistes dels que volen col·locar-se o salvar la cadira, però aquest article pretén veure les eleccions des d’un punt de vista local: l’agenda berguedana de les eleccions catalanes.

Barri Vell. A finals de 2022, el Parlament va aprovar una nova Llei de Barris, que obria la porta a futures inversions a diversos barris del país. L’Ajuntament té entre els seus principals objectius la millora del Barri Vell, cosa que ha demostrat prioritzant obres com les del carrer Harmonia, i buscarà recursos per aconseguir més actuacions transformadores. Per exemple, al carrer del Balç, la plaça de les Cols i el Mercat Municipal. De moment, ja som un dels 20 barris de les 20 ciutats catalanes que formen part del pla pilot anomenat Barris amb Futur, liderat per la conselleria de Drets Socials.

Habitatge. La situació actual de l’habitatge a Berga i a bona part del país es pot resumir amb aquell vell lema que diu “Gent sense casa, cases sense gent”. Hi ha dificultats serioses per llogar un pis digne mentre el nombre de pisos buits s’enfila a 1.800. L’Ajuntament no té ni tindrà els recursos per rehabilitar o comprar pisos en un gran nombre, però si la Generalitat persegueix i castiga l’especulació, colla els grans propietaris i promou la rehabilitació, podrem treballar junts per posar pisos al servei de la gent.

Serveis públics. La Generalitat gestiona serveis bàsics com la sanitat i l’educació. Des de Berga és tan just reconèixer i celebrar les inversions d’aquesta legislatura a les escoles i, sobretot, les noves urgències de l’Hospital de Berga (primer gran fruit del traspàs de l’hospital que va promoure l’Ajuntament), com necessari sumar-nos a la defensa i reivindicacions per una sanitat i una educació públiques i de qualitat arreu del país.

Patum. Una de les grans festes populars dels Països Catalans, reconeguda internacionalment, ha de comptar amb més suport econòmic de la Generalitat, per no dependre tant del fràgil pressupost municipal. A banda, disposar dels diners per fer la Casa de la Patum permetria rehabilitar l’Ateneu, un dels grans edificis del Barri Vell, i fer accessible la plaça de Sant Pere des de la ronda Moreta.

Infraestructures. Els discursos desarrollistes han tornat amb força i prometen feina i creixement a dojo, encara que sigui a costa de desfigurar el país, bocí a bocí. Al Berguedà necessitem millorar la carretera Berga – Solsona, la seguretat de la C-16, veure si pot arribar el tren i que es faci realitat d’un cop el projecte d’estació d’autobusos de Berga. Però també ens oposarem a tants projectes nocius com se’ls acudeixin.

També parlarem amb el nou Govern d'altres qüestions prioritàries: d’estudis postobligatoris, de la residència, d’equipaments culturals, de la defensa de la llengua catalana, de l’edifici dels Jutjats Vells, de la gestió de l’aigua... Ara bé, així com sabem que els recursos de què hauríem de disposar els Ajuntaments s’evaporen mentre circulen per les 5 administracions que tenim per damunt, veiem els límits de l’Estat autonòmic contínuament, amb invasions de competències, intromissions judicials i sobretot pel fet que els Països Catalans no gestionem els nostres recursos. L’alternativa no és l’espanyolisme més reaccionari i feixista, sinó la independència per canviar-ho tot.