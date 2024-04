Aquests són els quatre restaurants del Berguedà recomanats per la Guia Michelin

Royal Bliss ha fet entrega de les plaques de Restaurants Recomanats per la Guia Michelin d'aquest 2024. Arreu de Catalunya, s'han repartit 150 distincions, a: 85 establiments situats a la demarcació de Barcelona, 38 a la de Girona, 14 a la província de Tarragona i 13 més a la de Lleida. I, entre tots aquests, també n'hi ha 4 del Berguedà. Te'ls mostrem a continuació.

El Celler de Ca la Quica

Cuina de varietat i actual, amb una gran selecció de vins, caves i licors en un celler obert al públic. Se situa als baixos d'una casa de pedra del segle XIX, que disposa de les diferents sales íntimes amb sostres de volta i decoració rústica i elegant. Està situat al carrer Major, 48, de Puig-reig.

Restaurant Terra

La cuina catalana i berguedana, amb productes de temporada, dissenyen una oferta culinària que també abraça l'avantguarda. A més de la carta, ofereix dos menús, on es poden trobar plats atrevits i amb tocs personals, i un gran protagonisme del producte local. El trobareu al passeig de la Pau 27, de Berga.

L'Estany Clar

Els seus plats fusionen el gust per les tècniques actuals amb una cuina que demostra fidelitat al producte, un control en l'elaboració i un esperit d'investigació als fogons. A més, el restaurant s'ubica en una masia de pedra del segle XIV, amb diferents espais, que la fan única. És al municipi de Cercs.

Ca l'Amagat

En un carreró i amagat, com bé fa saber el nom. El restaurant -també té hotel- treballa el producte local i de proximitat per fer realitat una carta que aposta per l'avantguarda, sense oblidar els clàssics de la cuina de muntanya. Se situa al carrer de la Clota, 4, de Bagà.