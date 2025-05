Josep Pons: «Qui vingui m'ha de superar i ha de fer un treball magnífic»

El Gran Teatre del Liceu ha presentat l'agenda de la temporada 2025-2026. Es tracta d'un any clau per a Josep Pons, que s'acomiadarà com a director musical de l'equipament. El puig-reigenc clourà l'etapa dirigint Falstaff, de Giuseppe Verdi.

El berguedà ha participat en la presentació de la temporada referint-se al seu adeu després de 14 anys de trajectòria al Liceu assenyalant que fa el pas "amb molt de goig i agraïment per l'oportunitat, perquè he tingut temps d'explicar-me i he pogut fer la feina". "Ens hi hem deixat la pell i no hem escatimat res", ha incidit en la seva intervenció, recollida per l'ACN, puntualitzant que aquesta manera de fer l'ha traslladat als músics, els quals s'han entregat fins a l'últim moment. "Ara es tracta de preservar-ho", ha dit, afegint que "qui vingui m'ha de superar i ha de fer un treball magnífic".

El punt final al càrrec de director musical serà amb una obra de Verdi, Falstaff, una producció amb les veus d'Ambrogio Maestri, Luca Salsi i Daniela Barcellona, i una posada en escena de Laurent Pelly que trasllada l'acció al segle XX. Pel director artístic del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, es tracta d'un "títol molt adient pel Josep". Així mateix, ha avançat que si bé Pons s'acomiada escènicament com a titular, el tindran en temporades pròximes.

Ambdós interlocutors s'han referit també al successor al càrrec del berguedà. Garcia de Gomar ha apuntat que tenien un nom explorat i tancat, però que no ha pogut ser. "Hem començat amb una llista molt gran de 30 noms i ara han quedat entre quatre i cinc candidats que agraden a totes les parts, amb el desig de provar-los en la temporada 26 i 27, segur, i si pot ser abans també", ha indicat el director artístic. Per la seva banda, Pons ha emfatitzat que la persona que el rellevi "ha de ser molt bo o molt bona".

Un programa amb 195 funcions i 12 títols d'òpera

Manon Lescaut d'Àlex Ollé; Tristan und Isolde de Bárbara Lluch; i Akhnaten, tercera part de la trilogia operística de Philip Glass Aquests són alguns dels plats forts de la temporada vinent al Liceu, que articula l'agenda al voltant del concepte "imprevisible". En total, s'han programat 195 funcions amb 12 títols d'òpera, tres microòperes de nova creació (Cicle Òh!pera) i l'òpera Els Stuntmen (Teatre Lliure). A més, es faran 16 funcions de dansa amb quatre espectacles diferents (un dels quals és una coproducció); vuit concerts o recitals a la Sala Gran, així com vuit activitats a Foyer i altres sales.

La temporada s'inaugurarà el 22 de setembre amb una nova coproducció de La guineueta astuta de Leos Janácek amb proposta escènica de Barrie Kosky i les veus principals de Peter Mattei, Elena Tsallagova i Paula Murrihy. Uns dies abans, el 6 de setembre, l'Orquestra i el Cor del Liceu, sota la direcció de Josep Pons, interpretaran la Simfonia num. 2 en do menor Auferstehung (Resurrecció) de Gustav Mahler al Festival de Música del Mil·lenari, a la Basílica de Santa Maria de Montserrat.

Durant l'acte de presentació de la temporada, també s'ha fet referència al retorn de Liceu OPERA+, la plataforma de retransmissió digital que torna amb l'objectiu d'oferir "una experiència immersiva i accessible per a tothom", segons els responsables del teatre. En concret, s'ha preparat un paquet de 12 títols, sis d'aquesta temporada i sis de la passada. Finalment, el director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, ha assenyalat que el Liceu presenta un pressupost global de 58 milions d'euros, dels quals les administracions públiques n'aporten el 49% i el 51% restant provenen d'ingressos propis. Es tracta de 3,5 milions més que la passada.