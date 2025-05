El Liceu presenta una nova temporada «imprevisible» amb «Le nozze di Figaro» com un dels plats forts

La nova temporada 2025-2026 del Liceu presentada aquest dilluns, que s'articula al voltant del concepte "imprevisible", convida a gaudir d'un total de 195 funcions, que compten amb 12 títols d'òpera, de les quals destaquen noves produccions com l'estrena mundial de la nova aventura de Bárbara Lluch sobre el llibre de Tristan und Isolde de Richard Wagner, o bé la versió de Marta Pazos de Le nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, que compta amb la direcció musical de Giovanni Antonini.

La nova programació tindrà el tret de sortida el 22 de setembre amb una nova coproducció de La guineueta astuta de Leos Janácek amb proposta escènica de Barrie Kosky i les veus principals de Peter Mattei, Elena Tsallagova i Paula Murrihy. A més dels títols d'òpera, el teatre presentarà tres microòperes de nova creació (del cicle Oh!pera) i l'òpera Els Stuntmen (que es representarà al Teatre Lliure).

D'altra banda, es faran 16 funcions de dansa amb quatre espectacles diferents (un dels quals és una coproducció); 8 concerts o recitals a la Sala Gran, així com 8 activitats a Foyer i altres sales. Durant la roda de premsa de presentació, el director artístic de l'equipament, Víctor Garcia de Gomar, ha destacat que el leitmotiv d'enguany fa referència a tot allò "que escapa de tot càlcul, de l'autocontrol i l'expectativa".

El director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, ha assenyalat que el Liceu presenta una temporada amb un pressupost global en ingressos de 58 milions d'euros, una xifra que supera en un 6,3% la de la temporada passada. En total, 3,5 milions d'euros més que la temporada anterior. Les administracions públiques n'aporten el 49%, mentre que el 51% restant són ingressos propis.

Un dels grans moments de la temporada és l'estrena al Liceu de la producció d'Àlex Ollé de Manon Lescaut, de Giacomo Puccini, dirigida per Josep Pons. Asmik Grigorian encarna Manon, al costat del tenor nord-americà Joshua Guerrero. També és novetat la producció de Christof Loy de Werther, de Jules Massenet, amb direcció d'Henrik Nánási. Xabier Anduaga i Matthew Polenzani interpreten Werther, mentre que Kristina Stanek i Elmina Hasan seran Charlotte.

Una de les novetats més destacades és el retorn de Liceu OPERA+. La plataforma de retransmissió digital torna amb l'objectiu d'oferir "una experiència immersiva i accessible per a tothom", segons els responsables del teatre. S'ha preparat per als nous abonats un paquet de 12 títols, sis d'aquesta temporada i sis de la passada.

En dansa, s'han programat quatre produccions. Giselle de la Bayerisches Saatsballet; Balkan Erotic Epic, de Marina Abramović, comissionat amb el Factory International de Manchester i el Berliner Festspiele; les coreografies de John Neumeier amb The Hamburg Ballett a Nikinsky i la Gran Gala de Dansa al Liceu. La nit de Sant Joan, amb música de Robert Gerhard i direcció d'Antonio Ruz, és un altre dels espectacles de dansa, inclòs en la programació de LiceuAprèn.

L'adeu a Josep Pons al capdavant de la direcció musical

La temporada 25-26 culminarà el projecte de Josep Pons, que tanca el camí com a director musical del Liceu dirigint musicalment Falstaff, de Giuseppe Verdi. La posada en escena de Laurent Pelly trasllada l'acció al segle XX. La producció compta amb les veus d'Ambrogio Maestri, Luca Salsi i Daniela Barcellona.

En la seva intervenció, Pons ha dit que inicia el final d'etapa després de 14 anys. "Amb molt de goig i agraïment per l'oportunitat, perquè he tingut temps d'explicar-me i he pogut fer la feina, ens hi hem deixat la pell i no hem escatimat res, però també tot l'equip s'hi ha deixat la pell", ha manifestat. Considera que aquesta manera de fer l'han traslladat als músics que s'han entregat fins a l'últim moment. "Ara es tracta de preservar-ho", ha dit.

Sobre la tria del successor de Pons, Garcia de Gomar ha apuntat que tenien un nom explorat i tancat, però que finalment no va poder ser. "Hem començat amb una llista molt gran de 30 noms i ara han quedat entre 4 i 5 candidats que crec que agraden a totes les parts, amb el desig de provar-los en la temporada 26 i 27, segur, i si pot ser abans també", ha assenyalat.