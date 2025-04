Tots els detalls del nou Festival Grec a Barcelona: el retorn dels grans noms internacionals

La 49a edició del Grec es retroba amb grans noms del panorama internacional com William Kentridge, Max Richter, Carolina Bianchi, Sidi Larbi Cherkaoui, Milo Rau, Tiago Rodrigues, Declan Donnellan, Alessandro Sciarroni o Christos Papadopoulos. La cita - que se celebrarà del 26 de juny al 4 d'agost sota la direcció de Leticia Martín Ruiz - també serà el punt de trobada per a artistes com Lisaboa Houbrechts, Mario Banushi, Eline Arbo, Ligia Lewis o Clara Peya. Montjuïc es reafirma com a cor del festival amb una programació que s’inaugura amb Marie i Yoann Bourgeois col·laborant amb la cantautora Pomme en una proposta per a tots els públics.

En l’acte de presentació de l’edició del festival al Teatre Grec, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha agraït a la directora per acceptar el repte de “fondre i confondre el festival amb la ciutat”, en línia de fer accessible la cultura per a tothom. Després d’agrair els anys al capdavant del festival de Cesc Casadesús, ha posat en valor la direcció d’una dona després de 30 anys.

Per la seva banda, Martín ha expressat que pretén que el Grec 2025 s’estengui per la ciutat com una “taca d’oli” i ha remarcat que l’única manera de fer-lo créixer passar per ampliar el treball en xarxa, fent servir l’art com a element per reforçar les relacions amb la societat. “El tema del festival és el nostre temps, l’avui”, ha sintetitzat la directora.

8.000 entrades venudes i 3,6 milions d’aportació pública

L’edició d’enguany ja compta amb 8.000 entrades venudes d’unes 160.000 que es posen a la venta, per a 90 espectacles -40 d’ells amb lideratge femení-, en una cinquantena d’espais a la ciutat que funcionaran com a escena del festival.

L’aportació pública per a aquest any ha estat de 3,6 milions d’euros aproximadament, tot i que el total destinat al festival és major, segons ha assegurat el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.

Espectacle inaugural “per a tots els públics”

La col·laboració de Marie i Yoann Bourgeois amb la cantautora Pomme al Teatre Grec serà l’encarregada de donar el tret de sortida al Teatre Grec a la 49a edició del festival. Es tracta de l’estrena mundial, en coproducció amb Les Nuits de Fourvière de Lyon, de l’espectacle ‘Le Petit Cirque’. Els creadors recorren diversos paisatges visuals i sonors per fer de la poesia física i el moviment una metàfora de les estacions de la vida.

Martín ha reivindicat el fet que la inauguració estigui pensada “per a tots els públics”, pensat per als nens i nenes a partir de 8 anys. L’objectiu es no només parlar amb tothom, sinó que “la cultura sigui per a tots”.

Altres propostes del Grec 2025

El Grec comptarà amb noms com Clara Peya, Sidi Larbi Cherkaoui, Max Richter i Tiago Rodrigues, i acollirà figures internacionals com William Kentridge, Milo Rau, Carolina Bianchi i Christos Papadopoulos, amb propostes contemporànies que aborden les pors d’avui.

Artistes com Lisaboa Houbrechts, Mario Banushi, Eline Arbo o Ligia Lewis visiten Barcelona per primera vegada, aportant la mirada d’una nova generació de la creació escènica europea. Des d’una mirada local, el Grec segueix vinculat a companyies arrelades a la ciutat com Agrupación Señor Serrano, La Mula, Núria Andorrà, IndiGest, Irene Vicente Sala, Raquel Gualtero i Helena Tornero.

Segons ha explicat Martín, hi haurà dos espectacles que vestiran la ciutat: un homenatge a Pau Riba i ‘La nit del músic alt’, sobre la història dels musicals i la democràcia, posant una mirada en el gènere.

Altres propostes inclouen la funció de tancament de la tíada de concerts de la mà de Rozalén, que s’estrenarà al Grec amb el directe d’‘El abrazo’ el 7 de juliol. L’espectacle compta amb la interpretació de totes les cançons en llengua de signes i una adaptació lumínica i visual dissenyada per al concert al Grec.