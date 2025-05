Sant Jordi de Cercs cuinarà 1.200 racions de cargols pel Roseret de 2025

Sant Jordi de Cercs escalfa motors per a la celebració del Roseret d'aquest 2025. L'acte estel·lar del programa serà la tradicional Cargolada Popular del diumenge, en la qual la comissió cuinarà unes 1.200 racions. Així mateix, l'agenda de la festa consta d'activitats pensades per a tots els públics i de temàtiques diverses, totes elles amb la plaça del Primer Comte de Fígols com a punt de trobada. El Roseret es commemora aquest cap de setmana, del 9 a l'11 de maig.

La 57a Cargolada Popular de les Festes del Roseret de Sant Jordi de Cercs són l'epicentre del certamen primaveral al nucli. Tal com ha compartit el regidor de Festes de l'Ajuntament de Cercs, Jordà Prat, la comissió té previst elaborar 300 quilos de cargols, que permetran servir 1.200 plats entre els assistents al dinar. En aquest sentit, el regidor destaca que els cuiners i cuineres podran gaudir enguany d'una intervenció que canvia la ubicació del foc: "Ara hi ha un porxo perquè quedin coberts si plou", assenyala. Així, un cop llestos, el repartiment de les racions engegarà a les 13.00 hores i el tiquet s'haurà de comprar al mateix punt d'entrega.

El tret de sortida del Roseret serà el divendres a la tarda, amb l'espectacle infantil de Dani Magyk (16.30 hores) i la demostració de musicoteràpia grupal a càrrec de Laura Luceño (18.00 hores). A les 19.00 hores, se celebrarà el Tardeo Fest, per donar la benvinguda a la festa amb begudes i pica-pica. A la mateixa hora, es disputarà un partit amistós del CF Sant Salvador. La primera jornada clourà amb la Night Fest al pavelló, a patir de la mitjanit, amb els DJs Morde i Destor. L'entrada costarà 5 euros.

L'arrencada de dissabte serà pensada pels més petits, amb un taller de dibuix i un de bombolles, a les 10.00 i les 11.00 hores, respectivament. La matinal clourà amb el vermut rumbero amb Almakané. A la tarda, el programa consta del Concurs de Botifarra (10.30 hores), la Cursa de Cargols (16.30 hores), la Missa Solemne (17.30 hores) i el bingo (18.30 hores). Per acabar el dia, se celebrarà el sopar popular (21.00 hores), que tindrà un preu de 14 euros els adults i 10 els infants fins als 10 anys; i el ball de festa i discomòbil (22.30 hores).

La tercera i última jornada del Roseret començarà amb una Cercavila Gegantera acompanyada amb la música dels Entrompats Band a partir de les 10.00 hores, i que coincidirà amb altres activitats com el II Mercat de productors de proximitat i el Concurs de pintura ràpida - Memorial Antoni Serra. A les 12.00 hores, la Cobla Pirineu oferirà una audició de Sardanes per lligar amb la Cargolada. El punt final de la festa serà amb el Concurs de Truc (16.30 hores) i la tarda d'inflables gratuïts per la mainada (17.00 hores).