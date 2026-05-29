Cultura, creativitat i comunitat: la Fundació Carulla activa noves iniciatives per fer créixer l’ús social del català

En un moment en què el català afronta grans reptes socials, la cultura emergeix com una de les eines més potents per generar nous espais d’ús i vincles. Amb aquesta mirada, la Fundació Carulla ha posat en marxa una nova iniciativa destinada a impulsar l’ús social del català des de la cultura, la creativitat i l’acció comunitària.
L’entitat ha anunciat la segona edició de la Crida d’idees pel català. “Per fomentar l’ús social del català, necessitem propostes creatives, comunitàries i culturals. Volem donar suport tant a projectes que ja estan transformant realitats com a noves idees capaces de generar noves escenes, nous espais d’ús, comunitat i futur per a la llengua”, explica Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla. En total, la fundació destinarà 40.000 euros a iniciatives capaces de generar nous contextos quotidians d’ús de la llengua.
Una nova crida per activar el català del futur
La Crida d’idees pel català arriba a la seva segona edició amb l’objectiu de detectar i fer créixer propostes innovadores i culturals que connectin amb nous públics. La convocatòria està oberta a persones que vulguin impulsar les seves idees creatives fins al pròxim 5 de juny.
La iniciativa busca idees capaces de convertir el català en una llengua més present i viva en la vida quotidiana. Les propostes seleccionades participaran en un programa intensiu de formació, mentoria i prototipatge que combinarà eines d’innovació cultural, emprenedoria i impacte social. Per presentar-s’hi, no cal tenir un projecte acabat: si tens una idea cultural que pugui activar l’ús del català, es pot presentar. La Fundació Carulla vol “impulsar i acompanyar idees creatives”.
D’entre totes les candidatures, se seleccionaran fins a 20 idees en una primera fase i, posteriorment, 8 passaran a la fase final de consolidació i presentació davant jurat. Finalment, dues iniciatives rebran un ajut directe de 5.000 euros i podran optar a finançament addicional de fins a 15.000 euros per desenvolupar-se.
De la idea a la realitat: els primers projectes ja funcionen
Els projectes guanyadors de la primera edició ja estan en marxa. Un dels casos és “Fent Caliu”, impulsat per la creadora de contingut Mitja Catalana. El format connecta creadors digitals catalans amb persones que estan aprenent la llengua a través de reptes, jocs i proves col·laboratives. El projecte, estrenat aquest març, va superar el milió d’impressions a les xarxes socials en menys d’un mes.
L’altra iniciativa és “Buscamot”, una aplicació mòbil basada en reptes visuals diaris per jugar i practicar el català. Llançada al febrer, l’app ja compta amb prop de 600 usuaris i una participació diària d’unes 200 persones.
La Crida d'idees pel català respon als reptes plantejats pel Pacte Nacional per la Llengua, que apunta incorporar 600.000 nous parlants abans del 2030 i revertir la pèrdua d’ús social del català.
La trajectòria de la Fundació Carulla
Des de fa gairebé cinquanta anys, la Fundació Carulla treballa per enfortir la llengua i la cultura catalana com a espais comuns i de cohesió social, impulsant iniciatives innovadores, construint comunitats creatives i fomentant els drets culturals. A més de gestionar el Museu Terra i l’Editorial Barcino, l’entitat convoca cada any diferents premis i beques d’impuls cultural i educatiu.