La Generalitat aposta per la competitivitat del comerç

Nova empenta econòmica per al comerç i l’artesania. El Departament d’Empresa i Treball ha anunciat una nova línia d’ajuts dotada amb 9,1 milions d’euros per a l’any 2025. Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla de Competitivitat, Creixement i Innovació 2024-2028, una iniciativa estratègica que busca enfortir el comerç, l’artesania i la moda de Catalunya.

Com a principals novetats, el pla de subvencions, gestionat a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), incorpora un nou programa de suport a la digitalització de les empreses, una línia específica per a l’obertura de nous establiments comercials i un programa d’ajuts per a municipis petits.

Transformació digital

Aquest nou programa dona suport a la incorporació de tecnologies digitals en establiments comercials i parades de mercat. Inclou actuacions com la creació de webs, l’ús de sistemes de gestió (ERP, CRM), la digitalització del punt de venda i projectes d’estratègia omnicanal.

Suport als mercats municipals

El pla preveu donar suport a les millores en la gestió, dinamització i infraestructures dels mercats sedentaris i no sedentaris. Es contemplen accions de promoció, serveis digitals, formació per a venedors i inversions en accessibilitat, sostenibilitat i eficiència.

Demà s’obre la convocatòria d’ajuts per fer créixer les empreses de comerç, artesania i moda

Suport als municipis petits

Amb l’objectiu d’enfortir el comerç dels municipis més petits i dinamitzar les zones rurals, el pla inclou un programa específic adreçat a municipis de menys de 10.000 habitants. Les subvencions poden arribar als 20.000 euros per finançar obertures de nous establiments, accions de promoció comercial o de suport al teixit associatiu. També s’hi inclou el foment de l’artesania local, la formació i la sostenibilitat.

Per a més informació sobre els ajuts i la tramitació: https://ccam.gencat.cat

Full de ruta del comerç, l’artesania i la moda

El Pla de Competitivitat, Creixement i Innovació 2024-2028 és l’eina estratègica impulsada conjuntament per la direcció general de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda per donar resposta als reptes actuals d’aquests sectors.

El pla posa el focus en la innovació, la digitalització, la sostenibilitat, la formació i l’equilibri territorial, reforçant la competitivitat de les empreses comercials, artesanes i de moda.

Un pla a cinc anys

En l’àmbit del comerç, la Generalitat vol actualitzar la normativa per garantir la igualtat de condicions entre operadors i adaptar-la als nous hàbits de consum. A més, es posaran en marxa programes de formació per assegurar el relleu generacional i captar talent en els perfils més sol•licitats. També es preveuen instruments de finançament per enfortir la competitivitat empresarial, promoure nous models de negoci i integrar el comerç en la planificació urbana. Alhora, es vol impulsar la digitalització i dinamitzar l’activitat econòmica local.

Pel que fa a l’artesania, es treballarà per prestigiar el sector, fomentar-ne la professionalització i afavorir-ne la projecció internacional. Es prioritzaran accions de formació, sostenibilitat i connexió amb altres sectors productius i creatius, així com la participació en esdeveniments internacionals de referència.

Els ajuts s'articulen en vuit programes

En moda, el pla posa el focus en consolidar el 080 Barcelona Fashion com a pol internacional del sector i reforçar la col•laboració entre empreses i institucions. També es volen accelerar projectes innovadors, potenciar la fabricació tèxtil a Catalunya i promoure oficis vinculats a la sostenibilitat i l’economia circular, entre d’altres.

Ajuts al comerç i l’artesania i la moda 2025