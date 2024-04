Burgos trenca el silenci després del comentari sobre Lamine Yamal: «A mi em diuen Mono»

"A mi em diuen Mono. El meu sobrenom trenca tot el que s'ha dit i manifestat". Amb aquestes paraules ha decidit trencar el silenci Germán Burgos després de perdre la feina arran del comentari sobre Lamine Yamal. En declaracions a Ràdio Marca, l'entrenador i exfutbolista argentí ha tornat a justificar les seves paraules a la prèvia del PSG-Barça.

Burgos ha assegurat que el seu comentari feia referència "al talent i l'habilitat" del futbolista blaugrana: "La gent no ha sentit l'àudio complet, tinc un to afectiu i d'humor". A més, ha detallat que va posar-se en contacte amb Joan Laporta perquè li transmetés a Lamine Yamal que "només volia enviar-li bones paraules".

Sobre el comiat de Movistar, assegura que no guarda cap rancor amb l'empresa: "Vaig dir als dos productors del programa que m'apartava". "Compte que com no li vagi bé (en el futbol) acabarà en un semàfor" va ser el comentari que va encendre la polèmica.

Aquestes paraules van enfurismar el Barça i el PSG, que van decidir que no farien declaracions a la cadena privada espanyola una vegada finalitzés el partit, amb una victòria blaugrana que caldrà acabar de tancar en la tornada de l'eliminatòria, que es disputa aquest dimarts a Montjuïc.