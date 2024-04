​El Consorci de l'Alta Garrotxa reclama més recursos per desenvolupar el Pla de Protecció de l'espai natural

El Consorci de l'Alta Garrotxa creu que, ara mateix, els recursos per desenvolupar el Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa que es va aprovar el 2021. Es tracta d'un document que es reclamava des dels anys noranta i que ha servit per actualitzar la normativa d'usos i la gestió que s'ha de fer de l'espai.

En els seus dos primers anys de vida, el Pla ha començat a caminar, però a un ritme molt més lent del que preveia la planificació del mateix pla. Així ho corrobora la directora del Consorci de l'Alta Garrotxa, Sara Sánchez, en una entrevista a aquest diari: "El document d'accions no s'està executant amb tot el desplegament pressupostari que és necessari".

Acció Climàtica no té assignada una aportació anual per al desenvolupament d'un pla que va estar dissenyat a deu anys vista amb trenta accions a desenvolupar fins al 2030 pressupostades amb més de cinc milions d'euros. "Considerem que caldria una aposta molt més ferma del Departament d'Acció Climàtica per desenvolupar el pla de manera estructurada i sòlida a mitjà termini. No tenim un pla de desplegament, no ens n'hem sortit", diu Sánchez.

Durant aquests dos primers anys del pla, el Consorci ha anat "reivindicant" accions a Acció Climàtica que han servit, per exemple, per impulsar l'ordenació de l'ús públic o la redacció del Pla d'infraestructures estratègiques d'incendis forestals. Però no ha servit per exemple, per començar a treballar en la gestió forestal, tenir el Pla de gestió de foc de l'Alta Garrotxa o promocionar i valoritzar l'espai natural, entre altres.

Per Sánchez, el principal motiu pel qual al Pla de Protecció no ha tingut el suport econòmic esperat és l'encaix jurídic amb la Generalitat: "On tenim l'escull més gran és una qüestió jurídica. És a dir, com busquem la manera de fer un conveni que els serveis jurídics de la Generalitat se sentin còmodes? El que fem és buscar la manera d'anar desplegant mecanismes d'inversió en el territori per diferents vies", afirma. De moment, el Consorci i la Generalitat no han trobat una fórmula jurídica per trobar un pla d'inversió constant, ja que l'ens garrotxí està lligat amb la Generalitat a través d'un conveni, però no de manera integrada amb l'administració catalana.

Davant la falta d'inversió i desplegament de les accions previstes en el Pla, hi ha el fantasma que el document pugui quedar diluït o fins i tot dins un calaix. Sobre això, la directora del Consorci de l'Alta Garrotxa diu que hi estan a sobre perquè no passi: "Hi som perquè no passi això. La nostra feina és que això no s'encalli i mantenir sempre la conversa amb els organismes pertinents perquè no mori. Pot passar més enllà de la nostra voluntat, però nosaltres ens aixequem cada dia perquè el pla es desenvolupi".

El 2023, el pressupost del Consorci de l'Alta Garrotxa va ser d'uns 500.000 euros. En paral·lel, però, hauria d'arribar el finançament per desplegar el programa d'accions del Pla de Protecció, cosa que no passa. Tot i això, el 2020 la Generalitat va adherir-se com un actor més dins l'ens garrotxí i això ha donat estabilitat a un organisme que fa poc més d'una dècada va estar a punt de desaparèixer.