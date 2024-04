Junts promet una partida perquè la variant d'Olot i les Preses es comenci a construir el 2025

Junts + Puigdemont per Catalunya ha fet el seu primer acte públic de precampanya a Olot aquest dimarts. El candidat per Girona, el garrotxí Salvador Vergés, ha promès que el partit dedicarà una partida en el pressupost del 2025 per a la construcció de les variants d'Olot i les Preses.

En una compareixença de premsa a la Solfa d'Olot acomapnyat dels alcaldes d'Olot, les Preses i Bianya, Pep Berga, Albert Danés i Santi Reixach, respectivament, Vergés ha assegurat que Junts està compromès amb la infraestructura garrotxina i que la consideren "una prioritat". "Ens comprometem, i no és així en tots els partits que es presenten a aquestes eleccions, a què formarà part del pressupost del 2025 perquè pugui iniciar-se urgentment i pugui executar-se en el menor temps possible", ha assegurat Vergés.

Tot i no mullar-se amb cap quantitat d'inversió de cara al 2025, el candidat de Junts per Girona ha promès que, si governen la Generalitat, preveuen una inversió per al 2025 que "pugui fer avançar el màxim" una obra que es calcula que costarà més de 230 milions d'euros.

Vergés ha assenyalat que el projecte constructiu que s'està redactant no estarà enllestit fins a final d'any i considera "una solució de compromís" el traçat d'1+1 que s'ha acordat. "Ens hauria agradat que, com a mínim, hi hagués hagut un tercer carril en determinades zones. Hi ha hagut d'haver un consens entre diferents sensibilitats. Nosaltres el que prioritzem és que l'obra vagi endavant i no posarem bastons a les rodes", ha dit.

La variant d'Olot i les Preses es troba ara mateix als despatxos del Departament de territori i l'empresa TYPSA, encarregada de la redacció del projecte constructiu. En un principi, s'havia anunciat que el document estaria aquest estiu, però sembla que no serà realitat fins a final d'any. Després, tot apunta que es podran licitar les obres sense necessitat d'obrir un procés d'exposició pública i començar els treballs el 2025. Tot i això, els terminis podrien variar, ja que han aparegut veus contràries al projecte que pretenen frenar-lo als tribunals.