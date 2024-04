Sílvia Paneque referma el compromís del PSC per les variants d'Olot i les Preses

La candidata del PSC a les comarques gironines ha visitat aquest dilluns Olot enmig del clima de precampanya electoral per al 12-M. Quan falten cinc dies per l'inici de la campanya, Sílvia Paneque ha renovat el compromís del PSC a favor de la construcció de les variants d'Olot i les Preses.

"Ja vaig fer campanya el 2021 i lamentablement tenim una de les grans infraestructures de comarques gironines encara per desenvolupar. En aquests últims tres anys, des del grup parlamentari, hem destinat recursos en les negociacions dels pressupostos perquè les variants puguin ser una realitat. És veritat que s'ha avançat, però molt poc. Per tant, tornem a reivindicar la infraestructura i ho portem com a compromís al programa", ha dit la candidata gironina.

Tot i no concretar detalls de quin serà aquest compromís, per exemple en l'àmbit d'inversió, Paneque ha assegurat que, si entren a govern, el seu compromís és que la construcció de les variants es comenci a executar: "Ens comprometem a tenir les variants executades. Els últims governs han anat fent promeses, però el nivell d'excussió ha estat molt baix. Volem que això sigui una realitat més enllà d'anuncis de processos administratius molt lents. Aquest és el nostre compromís".

A part de les variants, Paneque també ha promès millores a l'estació de tren de Torelló, sobretot en l'augment de la freqüentació de trens. No ha especificat, però, quines millores impulsaria per acostar l'estació als garrotxins i només s'ha limitat a valorar que la connexió entre la comarca i l'estació ha de ser amb bus i "amb freqüències adequades".