​En funcionament els nous barracons de l'Escola Greda d'Olot

L'Escola Greda d'Olot ja té en funcionament els barracons promesos pel Departament d'Educació. Aquest dilluns, la nova instal·lació s'ha posat en marxa i acollirà els alumnes de primer d'ESO del centre olotí.

Els barracons estan dotats de quatre espais: dues aules ordinàries, una sala de professors i dues aules de desdoblament. "Per fi s'han instal·lat els mòduls. S'ha esponjat una mica l'edifici que estava molt sobreocupat. Teníem els nostres dubtes quan el departament ens van dir que el gener que els mòduls estarien operatius. Hem estat pressionant i demanant que se'ns fes un calendari. El Departament ens va dir que com a molt tard al febrer. Som a l'abril i per fi estan operatius", diu un dels membres de l'AFA de l'Escola Greda, Gonzalo Gamboa. NacióGarrotxa també s'ha posat en contacte amb la direcció de l'escola, la qual no atès la petició.

Fa menys d'un any les famílies de l'escola van avisar que el centre estava "desbordat" i tenia manca d'espais. Segons l'AFA, es feien classes a zones com el menjador o sales de professors. Amb els nous barracons, es permetrà encabir millor els gairebé 500 alumnes que té l'escola-institut.

Els mòduls els ha instal·lat el Departament d'Educació i han costat 250.000 euros. Segons Gamoba, però, són una solució temporal: "S'ha de dir que els barracons de l'actualitat tenen molta llum, aire condicionat i calefacció. És una solució temporal perquè, ara per ara, hi ha una ampliació pendent per a aules noves de primària. Les obres s'han anat fent per fases, però no s'ha posat el centre a pressupostos de la Generalitat".

Els barracons arriben dos mesos més tard del que havia promès el Departament. Pau Masó Ros

Acutacions pendents

Segons l'AFA, el pròxim pas que hauria d'encarar el Departament és remodelar la segona planta de secundària on els lavabos "son molt poc dignes". Des de l'associació també expliquen que queden pendents les obres al gimnàs i als vestidors, ja que actualment els alumnes fan educació física i han de tornar a classe sense poder-se dutxar. "Ens diuen que aquest estiu es faran les obres, però tal com han anat les obres fins ara, tenim poca confiança amb el Departament. Tant de bo s'acabi tot d'una vegada i es facin les classes de manera normal amb els espais que necessita l'equip docent i els alumnes", diu Gamboa. Encara resta pendent també la millora de la façana principal del centre i els tancaments de diverses aules, a més de la remodelació de la cuina del centre.

L'Institut-Escola Greda d'Olot va néixer el 2020 amb la transformació de l'antiga Escola Llar. Aquest curs actual és el primer en què el centre acull els quatre ensenyaments de secundària i, per tant, al juny marxaran els primers alumnes que hauran fet tota la primària i secundària al centre. En aquests primers quatre anys de vida, l'escola ha anat creixent i ha passat dels 200 alumnes als 500. Aquesta evolució ha vingut acompanyada d'actuacions de millora que en la majoria dels casos no han arribat a temps i han suposat una inversió d'1,5 milions d'euros. Mentrestant, també està sobre la taula l'opció de traslladar el centre a una nova ubicació al barri de Sant Miquel amb un nou edifici que permeti acollir millor la quantitat d'alumnes que hi ha a hores d'ara.