Presó provisional per al detingut per agredir sexualment una menor durant les Festes del Tura d'Olot

El tribunal d'instància 1 d'Olot ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 23 anys detingut dimarts passat com a presumpte autor d'una violació a una menor tutelada per la Generalitat durant les Festes del Tura. Segons informa el TSJC, la causa està oberta per un delicte contra la llibertat sexual.
Segons van confirmar fonts policials a NacióGarrotxa, els fets van tenir lloc cap a la una de la matinada, la nit de divendres a dissabte de la setmana passada fora de la zona d'atraccions mentre se celebrava la festa major de la capital de la comarca. El Sistema Emergències Mèdiques, després de l'incident, es va traslladar al lloc dels fets per fer una inspecció mèdica a la noia que, posteriorment, va acreditar la lesió.
L'arrestat, sense antecedents, va ser finalment detingut a Olot aquest dimarts de matinada. La investigació policial segueix en curs i no es descarta la possible implicació i detenció d'altres persones.
Una menor tutelada
La Generalitat va confirmar l'endemà de la detenció que la víctima està sota la seva tutela i va explicar que el personal de l’equip directiu i educatiu (CRAE) on resideix, ha acompanyat l’adolescent des que van ser coneixedors dels fets, la matinada del dia 6 de setembre. El cas ha estat derivat a un servei Barnahus per rebre el suport especialitzat dels professionals que l’acompanyaran durant tot el procés de denúncia, recuperació i reparació.
La Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència ha estat en contacte amb el CRAE per oferir suport i recopilar informació sobre el cas.