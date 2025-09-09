Un detingut per agressió sexual a una menor durant les Festes del Tura d'Olot

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que estaria relacionat amb una agressió sexual a les festes del Tura d'Olot, aquest cap de setmana. La víctima és una menor, que apunta Ràdio Girona - SER Catalunya, estaria sota la tutela de la Generalitat de Catalunya.
Els fets, segons ha confirmat la policia de la Generalitat a NacióGarrotxa, van passar als volts de la una de la matinada, la nit del divendres 5 al dissabte 6 de setembre. La noia, després de l'incident, es va traslladar a un centre sanitari per fer-se una inspecció mèdica on es va acreditar la lesió.
L'home, que seria el presumpte responsable de l'agressió sexual, té de 23 anys i no li consten antecedents penals. La detenció s'ha produït aquest 9 de setembre a les 3 de la matinada. Els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al domicili de l'acusat, a la ciutat d'Olot i l'han detingut sense que oposés resistència.
La investigació, segons han informat des de la policia de la Generalitat, està oberta i no es descarta que hi hagi més persones implicades. De moment, els detalls del cas que han transcendit a la premsa són limitats, un protocol que respon a la necessitat d'aclarir els fets amb la màxima celeritat i respectar la privadesa de la víctima.