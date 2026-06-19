Descobreixen nou jaciments inèdits a l'Empordà que redimensionen Ullastret

Els arqueòlegs han descobert nou jaciments inèdits a cavall del Baix i l'Alt Empordà que per primer cop han permès ampliar l'extensió de la ciutat ibèrica d'Ullastret fora muralles. Els jaciments s'estenen entre l'Edat del ferro i l'època medieval, però de tots ells en destaquen dos. Datats entre els segles VI i III aC, estan situats a tocar d'Ullastret en un sector on fins ara no s'havia trobat ocupació humana. La troballa evidencia l'existència d'un barri fora del recinte fortificat, que podria ocupar fins a 5 hectàrees.\r\n\r\nDe retruc, segons explica l'arqueòleg d'Ullastret Gabriel de Prado en conversa amb l'ACN, això també canvia la idea del paisatge de la zona que es tenia fins ara, perquè l'antic estany que envoltava la ciutat és més petit del que es creia.\r\n