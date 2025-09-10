La Diada de l'11-S a Granollers: ofrena floral i ballada de sardanes

El dijous vinent se celebra la Diada Nacional de Catalunya a tot el país. Tot i que els tres actes principals seran a Barcelona, Girona i Tortosa, a Granollers també es commemora l’11 de setembre. Ho farà aquest dijous amb la tradicional ofrena floral de les institucions i unes quaranta entitats de la ciutat al monument de la plaça Onze de Setembre.
L’acte començarà a les 11 h amb la interpretació de diverses peces musicals, a càrrec del Cor Plèiade, dirigit per Blanca Martí. Seguidament, es farà el ball de l’Homenatge, una dansa creada pel coreògraf Joan Serra, amb música adaptada per Jaume Arnella, que interpretarà l'Esbart Dansaire de Granollers, acompanyats de l’Albert Forns a l’acordió.
I, com a novetat, l’Agrupació Sardanista de Granollers organitza una ballada de sardanes al migdia, a la plaça de la Porxada, amb la Cobla Ciutat de Granollers.
Actes populars la vigília de la Diada
Com cada any, el vespre abans de la Diada, la plaça de la Porxada acollirà la celebració dels actes populars amb l’actuació de l’Esbart Dansaire de Granollers, a les 20.30 h; el Pa amb Tomàquet de la Diada, a les 21 h -que destinarà els beneficis a l’entitat El Xiprer-; i el Ball Tradicional amb el grup de música Joan Pol Duet, a les 22 h, actes organitzats pels Amics de l’11.