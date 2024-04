90 pastors alemanys competeixen aquest cap de setmana a Bigues i Riells

El Campionat Nacional de Cria 2024 reunirà en el recinte de Ca Pruna de Bigues i Riells del Fai a 90 pastors alemanys entre els dies 20 i 21 d'abril. Organitzat per la Sociedad Española de Criadores de Pastor Alemán (SECPA) amb l'empresa catalana Picart com a patrocinador oficial, la desena edició del certamen avaluarà la bellesa i l'estàndard d'aquesta raça de gossos.

Aquest estàndard es va fixar tenint en compte criteris com la constitució corporal, la manera de ser de l'animal i el seu caràcter, amb l'objectiu final d'aconseguir un gos de treball amb altes prestacions. A aquest efecte, el campionat va sorgir en 2014 per a fer una avaluació anual dels cans que es crien tant nacionalment com internacionalment. Cal tenir en compte que el pastor alemany és un valuós aliat en tasques crítiques com les operacions de rescat, la detecció de drogues o la protecció.

"Que els animals de companyia són superherois per tot el que ens aporten és especialment notori si ens fixem en les funcions essencials que realitzen els pastors alemanys. Quan animals i amos ens cuidem mútuament, els beneficis són incalculables. Per això hem volgut formar part d'aquest campionat que promou la cura, la salut i el benestar dels pastors alemanys"afirma Joan Icart, CEO de Picart.

El Campionat Nacional de Cria inclourà diferents categories, que abasten des de cadells d'entre quatre i sis mesos fins a gossos veterans de més de sis anys, i també distingirà entre femelles i mascles i en funció de la varietat de pèl, curt o llarg.

Tenint en compte aquests paràmetres, les proves avaluaran el nivell de socialització, la sensibilitat al soroll, el temperament, la resistència i seguretat en el moviment i, en el cas d'estar ensinistrats, la seva capacitat per a exercir treballs, entre altres variables.

"L'essència d'aquest concurs és la reunió fraternal dels socis; ampliar i intercanviar coneixements, i mantenir l'estàndard amb exemplars cada vegada més sans i equilibrats, sempre cuidant el seu benestar i felicitat", apunta Manuel Jiménez Muñoz, delegat de Cría Nacional y president de la delegació de Catalunya de SECPA.

Després del seu veredicte, els jutges internacionals que assistiran al campionat, Rafael Arenillas i Heinz Scheerer, lliuraran una targeta signada amb el permís de cria. A més, el soci de SECPA Rafa Puente exercirà de figurant, l'objectiu del qual és avaluar el caràcter i l'equilibri dels animals.

Coincidint amb el certamen, Picart posa l'accent en la importància de cobrir totes les necessitats nutricionals dels animals, tenint en compte també la palatabilitat i l'acceptació del pinso, per a afavorir el desenvolupament equilibrat i actiu dels peluts.