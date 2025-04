L'Hospital de Granollers s'ampliarà amb deu quiròfans nous

L'Edifici Compacte de l'Hospital General de Granollers s'ampliarà amb deu quiròfans nous. Així ho ha anunciat la consellera de Salut, Olga Pané, que aquest dimecres ha visitat les instal·lacions amb l'alcaldessa de la ciutat, Alba Barnusell.

La previsió és que de cara a la tardor es comenci a treballar en el projecte executiu, que permetrà saber quin calendari requeriran les obres, així com el pressupost necessari per afrontar l'ampliació. Els treballs permetran incrementar la qualitat assistencial a l'àrea influència de Granollers, motiu pel qual l'alcaldessa ha celebrat el nou esforç per millorar l'edifici, inaugurat l'any 2023.

Pané ha anunciat l'acord per tirar endavant el projecte executiu a l'hospital: "El dotarà de deu nous quiròfanos, amb uns altres quatre a continuació de reserva, i el projecte executiu el tirarà endavant el patronat aquest mateix any", ha detallat.

En aquest sentit, ha destacat la complexitat del procediment, que estima que s'allargarà un any. "És la part més complexa d'un hospital des del punt de vista de l'enginyeria i des del punt de vista de les instal·lacions, i un cop acabat disposarem de quines són les necessitats de finançament, el calendari i la millor estratègia de construcció", ha afegit.

Al seu torn, l'alcaldessa, Alba Barnusell, ha agraït l'esforç del Govern per millorar les instal·lacions. "És un hospital que necessitava créixer pel que fa a espais, que també necessitava créixer en l'àmbit de serveis per poder donar una millor atenció a la ciutat, a la comarca, i ser també un hospital de referència del país", ha apuntat.

Actualment, l'espai té el servei d'Urgències ubicat a la planta baixa, amb una UCI al primer pis. L'ampliació es farà en espais que avui dia estan fora de servei, i que avui dia ofereixen una imatge àmplia i diàfana.