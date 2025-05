Què fer aquest cap de setmana a Barcelona i Catalunya: 31 de maig i 1 de juny

Arriba el cap de setmana i Catalunya s'omple de plans diversos per gaudir d'un parell de dies amb sol i calor, però temperatures adequades per fer activitats a l'aire lliure. A continuació t'oferim una selecció de propostes culturals, gastronòmiques, familiars i d'oci: aquest cap de setmana no hi ha excuses per quedar-se a casa!

F1 Barcelona Fan Village

Pels amants de la Fórmula 1 que no puguin anar a Montmeló, Barcelona ofereix una alternativa. A la plaça Catalunya s'hi celebrarà el Barcelona Fan Village. Hi haurà activitats relacionades amb l'F1, exposició de monoplaces, música en directe, oferta gastronòmica, entreteniment per a tots els públics i possibilitat de seguir en directe la classificació del GP de Barcelona, des de la pantalla de l'escenari principal.

Les obres de Sixena al MNAC

Si es prefereix una opció més aviat cultural, però a la vegada amb càrrega política, aquest cap de setmana és l'oportunitat ideal per anar al MNAC a visitar les obres que el Tribunal Suprem vol traslladar a Sixena (Aragó). A l'espera de si el desplaçament es fa efectiu, aquests propers dies poden ser els últims per poder veure les obres a Catalunya.

Born Street Food

Per qui busqui opcions relacionades amb la gastronomia l'espai ideal és el Born. Allà s'hi fa el Born Street Food. Un festival gastronòmic de tres dies amb setze restaurants i botigues amb propostes creades especialment per a l’ocasió. Hi haurà plats preparats al moment amb productes de temporada de qualitat, cuinats a peu de carrer pels xefs de Barcelona Born Gourmet. L'entrada és gratuïta.

Festa de la Ciència

També al Born, però allunyat de la gastronomia, hi ha l'opció de la Festa de la Ciència. És un espai per fer divulgació científica entre la ciutadania amb activitats adreçades a tots els públics. Hi ha un espai dedicat a la quàntica, un altre als reptes matemàtics, el de l'observació solar o el de la lectura. Més de 160 activitats de divulgació científica i tecnològica repartides en 28 espais diferents

Plans en família

Entre la selecció de plans per fer amb criatures aquest cap de setmana de calor destaquen el Festival Marrameu (Torrelameu), la festa de la Sal (Cardona) o l'Aplec dels 4 Rius (Girona). Si us falten idees us recomanem que doneu un cop d'ull al recopilatori de festes majors i fires de primavera per anar amb criatures que podeu gaudir amb tota la família.

Jornades gastronòmiques del llagostí

Les Cases d'Alcanar ja estan immerses en un dels esdeveniments més esperats de la vila marina: les XIII Jornades Gastronòmiques del Llagostí. Enguany, les jornades compten amb la participació de nou restaurants i tots ells ofereixen menús especials on el llagostí serà el gran protagonista, combinant el producte de proximitat amb l’enginy creatiu dels i les xefs locals.

Fira del Vi

Tarragona s'omple aquests dies d'amants del món del vi a la Fira del Vi amb la DO Tarragona a la plaça Corsini. Una cita imprescindible amb tastos i productes de proximitat. Un dels grans clàssics que mai falla és PortAventura, que ja té també obert el seu parc aquàtic, el Caribe Aquatic Park —una aposta refrescant i divertida per a tota la família. És l'escapada ideal per a aquells que busquen emoció, aigua i diversió sense sortir del territori.

L'Harpia de Balaguer

El nucli antic de Balaguer reviu la seva època esplendorosa amb la festa de l’Harpia, una cita consolidada que recrea la vida medieval de la ciutat. Durant tot el cap de setmana, el centre històric acollirà desfilades, campaments, lluites d’armes, música i teatre al carrer, així com el mercat medieval amb parades artesanes i gastronòmiques. També hi haurà activitats infantils i visites guiades al patrimoni.

La Patum escalfa motors

Aquest cap de setmana a Berga ja sonen aires de Patum. Com ja és tradició l’Ajuntament celebra un ple extraordinari per decidir oficialment si es farà Patum o no. Si la decisió és favorable, els músics interpreten el ball de l’àliga i el tabal recorre els carrers i places de Berga anunciant la resolució del consistori. El Ple de l’Ascensió se celebrarà l’1 de juny, a les 11.00 hores.

Cinc gorgs amagats del Bages

Amb l'arribada del mes de juny i les temperatures que ja superen els 30 °C, la recerca de llocs naturals per refrescar-se es converteix en una prioritat. Al Bages hiha cinc gorgs que potser no coneixes i que ofereixen espais ideals per al bany, on, a més de gaudir de l'aigua fresca, es pot estar en contacte directe amb la natura.

Estival Market

Aquest cap de setmana té lloc a Gurb (Osona) l'Estival Market, un espai farcit de creativitat, cultura i esperit estiuenc que esdevé punt de trobada d'artesans locals, música en directe, activitats per a tots els públics i una oferta gastronòmica irresistible.

Festival Espurnes Barroques

L'últim cap de setmana del festival Espurnes Barroques -que engloba música, patrimoni i gastronomia- tancarà amb diversos concerts a Igualada, Valldeperes i Pinell de Solsonès i un taller a Cardona.