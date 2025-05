Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 30 de maig a l'1 de juny

Aquest cap de setmana, les comarques de Ponent es converteixen en un gran escenari de propostes lúdiques, culturals i gastronòmiques per a tota mena de públics. De la mà d’ajuntaments, entitats i festivals consolidats, poblacions com Balaguer, Torrelameu, Tàrrega, Agramunt i Lleida ofereixen activitats que van des de la recreació històrica fins al tast de vins, passant per espectacles de carrer, jocs infantils i exposicions de vehicles. Un cap de setmana per sortir al carrer i redescobrir el territori.

L’Harpia transforma Balaguer en una vila medieval

El nucli antic de Balaguer reviu la seva època esplendorosa amb la festa de l’Harpia, una cita consolidada que recrea la vida medieval de la ciutat. Durant tot el cap de setmana, el centre històric acollirà desfilades, campaments, lluites d’armes, música i teatre al carrer, així com el mercat medieval amb parades artesanes i gastronòmiques. També hi haurà activitats infantils i visites guiades al patrimoni.

Torrelameu aposta per les arts escèniques amb el Marrameu

El Festival Marrameu torna a omplir Torrelameu d’espectacles familiars i propostes d’arts de carrer. Clown, circ, dansa, música i teatre prenen diferents espais del poble en una programació gratuïta i pensada per a tots els públics. La cita vol reivindicar la cultura en pobles petits i fomentar la participació comunitària.

Tàrrega exposa 150 cotxes al Mercat del Vehicle d’Ocasió

El recinte del Càmping Municipal de Tàrrega acull aquest cap de setmana una nova edició del Mercat del Vehicle d’Ocasió. Hi participen diversos concessionaris de la zona amb més de 150 vehicles en exposició, de totes les gammes i amb facilitats de finançament. Paral·lelament, la plaça de les Nacions Sense Estat acull la Fira de la Cervesa Artesana amb una desena de productors, menjar i música en directe.

DVins omple Agramunt de vi, música i productes de proximitat

El passeig del Sió d’Agramunt es converteix en un espai per al tast i el maridatge amb una nova edició del DVins. El certamen reuneix 24 cellers de Ponent i ofereix tastos guiats, activitats familiars, actuacions musicals i propostes gastronòmiques amb productes locals. L’esdeveniment vol posar en valor el vi de territori i dinamitzar el comerç local.

Lleida Juga torna als Camps Elisis amb jocs, tallers i un laberint gegant

La Paeria organitza una nova edició del Lleida Juga al recinte dels Camps Elisis. L’espai ofereix activitats per a infants i joves amb jocs de fusta, tallers, zona de videojocs, espais interactius i com a novetat d’enguany un laberint gegant. L’activitat és gratuïta i oberta a totes les edats i busca oferir una alternativa de lleure educatiu i en família.