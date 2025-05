Torrelameu celebrarà el 9è Marrameu amb 30 espectacles familiars

Torrelameu es prepara per acollir la novena edició del festival Marrameu, que tornarà a omplir els carrers del municipi amb contes, titelles, teatre, circ i espectacles familiars. El festival tindrà lloc el 31 de maig i l’1 de juny i comptarà amb 19 companyies, la meitat de les quals lleidatanes, repartides en una trentena d’actuacions.

Organitzat per l’Ajuntament de Torrelameu i Festuc Teatre, el festival combina cultura i proximitat amb una programació pensada per a tots els públics. Es podrà gaudir d’espectacles en sis espais diferents del poble, molts d’ells decorats per l’ocasió amb la col·laboració veïnal. Més de seixanta voluntaris participen en la logística del certamen.

La diputada Sandra Marco ha destacat que Marrameu és una aposta “per la cultura arrelada i inclusiva, que dinamitza el territori i omple els pobles de vida”.

El programa inclou actuacions gratuïtes i de pagament, amb entrades a tres euros, disponibles a entradium.com o al punt d’accessibilitat del festival. La jornada s’iniciarà el 31 de maig a les 18 hores amb Apicirc, de Pessic de Circ, i acabarà el dia següent amb The incredible box, de la companyia Lo Tal, a la plaça del poble.

Com a preàmbul, el dijous 29 de maig s’ha programat una activitat escolar amb alumnes de Menàrguens, Corbins i Torrelameu, que participaran en un taller artístic conduït per Anna Mongay.

El festival manté el seu compromís inclusiu, amb serveis específics per a persones amb necessitats especials i la participació de col·lectius com la Fundació Ilersis.