Adif inicia la reforma del pont entre Joc de la Bola i Ciutat Jardí amb talls de trànsit fins a l’agost

L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) comença aquest dimarts les obres de rehabilitació del pont que uneix el carrer Joc de la Bola amb l’avinguda de Ciutat Jardí, a Lleida, i que sobrepassa la línia del tren d’alta velocitat. La intervenció, que s’allargarà mig any i tindrà un cost superior als 643.000 euros, té com a objectiu renovar els elements deteriorats i millorar la seguretat.

Construït el 2004, el pont presenta un desgast considerable després de dues dècades de servei, agreujat per l’increment de trànsit associat al creixement del barri de Ciutat Jardí. El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat durant una visita al lloc que l’obra respon a una necessitat detectada fa temps.

Les actuacions inclouen la substitució de l’asfalt i les voreres, la reparació de les juntes de dilatació i el sistema de drenatge, i la instal·lació d’una nova barrera de protecció a la vorera que travessa les vies. També s’intervindrà parcialment en les baranes existents.

La tinenta d’alcalde i responsable d’Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha destacat que es tracta d’una demanda històrica del veïnat de Ciutat Jardí, canalitzada per l’associació veïnal. Ha assegurat que tant la Guàrdia Urbana com l’àrea de Mobilitat treballaran conjuntament amb Adif per reduir al mínim les afectacions durant el període d’obres.

Pel que fa a la mobilitat, entre el 27 i el 31 de maig es mantindrà la circulació en ambdós sentits, però només amb un carril per sentit. A partir de l’1 de juny i fins a finals d’agost, el pas quedarà tallat completament. Els vehicles es desviaran pel carrer Til·ler i el Passeig Onze de Setembre, amb la senyalització pertinent.

Un cop finalitzada la reforma, el pont conservarà la seva configuració actual: dues voreres, dos carrils per sentit i mitjana central.