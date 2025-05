Una sèrie catalana busca talents lleidatans infantils

L’agència Bisart, amb seu a Almacelles, ha engegat una convocatòria de càsting per seleccionar nous rostres del territori lleidatà que vulguin participar en una futura sèrie produïda per Kubik Films, i que veurà la llum a través d’una coneguda plataforma de difusió en línia. El procés de selecció està coordinat per la directora de càsting Mireia Juárez, coneguda per la seva tasca a la multipremiada pel·lícula "Alcarràs".

La crida actual s’adreça exclusivament a nens d’entre 7 i 11 anys, amb accent lleidatà natural, provinents de qualsevol comarca de la demarcació —des del Pirineu fins al Segrià, passant per la Noguera, el Pla d’Urgell o l’Urgell. Segons informa l’agència, l’objectiu és trobar perfils per a personatges secundaris i intervencions breus, i no és necessari tenir experiència prèvia en el món audiovisual. Només cal entusiasme i ganes de participar.

Actualment, el formulari d’inscripció està disponible en línia i romandrà actiu fins que es tanqui la recollida de perfils. Es pot accedir al procés a través de l’enllaç següent: www.bisart.online/castinglleida.

De moment, la cerca se centra en un únic personatge masculí, però la previsió és que a partir de la base de dades recollida es vagin seleccionant nous perfils per a futurs papers dins del mateix projecte. En cas que no es trobi el perfil adequat, des de Bisart no descarten impulsar noves convocatòries més específiques.

L’agència ha rebut ja una bona quantitat de candidatures provinents de diversos punts de la demarcació, tot i que asseguren que encara en calen més per garantir la diversitat i riquesa de perfils. El rodatge tindrà lloc en diferents indrets de les terres de Lleida, tot i que encara no s’ha fet pública la data d’inici.