Sostre de calor. Aquest divendres serà el dia més calorós de la setmana a l'espera d'un cap de setmana amb una mica més d'inestabilitat. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) és que la gran majoria de comarques superin la trentena de graus i la resta, els voregin.

Al matí l'ambient serà assolellat a tot el país. La temperatura màxima superarà els 30 °C a molts punts de l'interior, mentre que els valors més elevats es donaran, de nou, a l'interior de la vall de l'Ebre i a Ponent on podran superar els 37°C, sobretot en el darrer sector.

A partir del migdia són probables alguns ruixats al Pirineu i, a partir del vespre, a altres punts del terç oest. Seran d'intensitat feble, o localment moderada. A partir de mitja tarda arribaran núvols alts i mitjans per l'oest del país que al final del dia s'estendran per la meitat oest del territori. Ara bé, la situació pot canviar amb l'arribada del cap de setmana. Les temperatures es mantindran altes, però hi haurà ruixats al nord del país tant dissabte com diumenge, així com un ambient força ennuvolat.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 21 graus de mínima que s'estiraran fins als 29 a la tarda. A Girona la jornada tindrà catorze graus de mínima que arribaran als 32 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de quinze graus que pujarà fins als 38 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb quinze graus que creixeran fins als 27 °C a la tarda.