El festival Espurnes Barroques enfila el penúltim cap de setmana amb concerts a Igualada, Valldeperes i Pinell de Solsonès i un taller a Cardona

L’èxit del tercer cap de setmana d’Espurnes Barroques (que engloba música, patrimoni i gastronomia), rau no sols en l’assistència de públic —que també— sinó en la diversitat i qualitat de les propostes, com així certifiquen crítiques ja publicades en mitjans com la Revista Musical Catalana. Dissabte al matí, amb entrades exhaurides, va tenir lloc un taller de cants harmònics a Sant Ramon, on s’hi creà un ambient màgic. Al migdia, noranta persones van gaudir d’un tast de vins, dinar i cafè-concert al bosquet del Celler Comalats, enmig d’un dia radiant, gaudint dels productes Km0 i de danses barroques per amenitzar l’àpat. Tot seguit, a Guissona, més de 170 persones van assistir al concert que la prestigiosa formació liderada per Fahmi Alqhai, Accademia del Piacere, va oferir a l’Obra de Fluvià. Les cares somrients al brindis final amb cava dels Cellers Domenys i baclaves siris posaven de manifest l’èxit i la dolçor de la proposta.

L’endemà, diumenge, l’església de Sant Domènec de Cervera no va poder encabir totes les persones que s’apropaven a taquilla per poder gaudir de l’espectacle PlanetBach in motion que posava en relació dansa, música barroca i cants harmònics en una proposta que es proposava fer elevar l’ànima més enllà del món terrenal, sumint el públic en el cosmos dels planetes coneguts a l’època del barroc mitjançant moviments i sonoritats diverses partint d’alguns moviments de les Variacions Goldberg de Bach, magistralment interpretats pel trio Meteor. A la tarda, l’església de Santa Magdalena de Vergós Guerrejat, al municipi veí d’Estaràs, va acollir una proposta deliciosa sobre la música de tres compositors i un poeta que vivien al mateix bloc de pisos a la Viena del segle XVIII, que va rebre llargs aplaudiments del públic.

En paral·lel, s’han desenvolupat vuit activitats socials i educatives, que han apropat aquests artistes a col·lectius diversos de les comarques de la Segarra i l’Anoia.

Espurnes Barroques programa un taller a Cardona teixint sinergies amb la Festa de la Sal

Dissabte 31 de maig a les 11 del matí, a la plaça Mercat de Cardona i en el marc de la Festa de la sal que celebra la vila bagenca aquest cap de setmana, Espurnes Barroques ha programat un taller de cuina amb malves, plantes protagonistes del cartell d’aquesta edició, destacant les magnífiques propietats que aquesta “planta oblidada” té per a la veu. Una joia que, actualment està poc valorada malgrat l’èxit que tenia al món grecoromà i que, mitjançant el taller, es vol posar en valor i ensenyar com cuinar-la. En el taller, que impartirà la italiana Valeria de Luca del Col·lectiu Eixarcolant, les malves seran condimentades amb Sal de Cardona, or blanc que “enjoia” els plats fent-los brillar i aportant-los sabor.

Música, dansa i dramatúrgia, s’uniran el dissabte a Igualada en una proposta de gran format

Els concerts del quart cap de setmana s’iniciaran a la Basílica de Santa Maria d’Igualada aquest dissabte 31 de maig a les 7 de la tarda amb una producció de gran format que compta amb la col·laboració del festival Jordi Savall. Els Membra Jesu Nostri de D. Buxtehude es presentaran davant del retaule desmembrat de Santa Maria d’Igualada, amb una posada en escena amb dansa contemporània a càrrec de ballarins del Conservatori de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona i la veu de Sílvia Bel. Més de 30 artistes en escena per representar una de les obres més belles del compositor. A la sortida, i com és característic d’Espurnes Barroques, el tast gastronòmic anirà vinculat tant a l’espai on s’haurà celebrat com a l’obra que haurem escoltat, amb torrons Vicens i vi Piteus.

De Valldeperes a Barcelona per a gaudir de la integral de les Sonates per a violí i clavicèmbal obligat de Bach

Diumenge 1 de juny a les 11:30h, a la petita església de Santa Fe de Valldeperes (Navàs), hi tindrà lloc el primer dels dos concerts que se celebraran per oferir la integral de les Sonates per a violí i clavicèmbal obligat de J. S. Bach. La segona part de la integral es podrà escoltar el dimecres 4 de juny als Espais Volart de la Fundació Vila Casas (Barcelona), en una col·laboració entre fundacions que s’inicia enguany.

Espurnes Barroques s’uneix a la Setmana Morales que organitza el Museu de Lleida

El diumenge 1 de juny a les 6 de la tarda, a l’església de Sant Pere de Madrona (Pinell de Solsonès), l’Ensemble Cristóbal de Morales, dirigit per Pere Lluís Biosca, oferirà algunes obres del compositor que dona nom a la formació. El concert estarà presidit pel llibre de 1552 on es recullen algunes de les partitures, que es conserva al Museu de Lleida i que la seva directora i conservadora transportaran excepcionalment fins a Pinell. Una música deliciosa en una magnífica església poc coneguda del Solsonès per acabar el penúltim cap de setmana de festival, amb gastronomia que ens transportarà a l’Andalusia natal de Morales.