Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 30 i 31 de maig i 1 de juny

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 30 i 31 de maig i 1 de juny a les nostres comarques.

Sant Julià de Vilatorta: Festival Paraula

Del 23 al 30 de maig, Sant Julià de Vilatorta celebra la primera edició del Festival Paraula, una proposta que combina literatura i arts escèniques a través d'un denominador comú, la paraula. Comptarà amb activitats pensades en diferents formats que portaran músics, poetes, escriptors, actrius i altres artistes a presentar la seva proposta escènica en diferents ubicacions singulars del municipi.

Què? Festival Paraula

Festival Paraula Quan? Del 23 al 30 de maig

Del 23 al 30 de maig On? Sant Julià de Vilatorta

Sant Julià de Vilatorta Més informació

Vic: Ressò, mercat social de la reutilització

El mercat social de la reutilització, el Ressò, aposta enguany per a desplegar una nova edició a la primavera. Serà del 15 al 31 de maig a la Pietat de Vic i s'hi podran trobar objectes de segona mà, com mobles, parament de la llar, llibres, roba, bicicletes, jocs o joguines.

Què? Ressò, mercat social de la reutilització

Ressò, mercat social de la reutilització Quan? Del 15 al 31 de maig

Del 15 al 31 de maig On? Vic

Vic Més informació

Folgueroles: Festa Verdaguer 2025

La Festa Verdaguer 2025 arrencarà aquest 16 de maig amb més d'una quarantena de propostes que van des de rutes literàries, concerts, recitals de poesia, exposicions o taules rodones. Tindrà lloc fins al 10 de juny a diversos espais de Folgueroles i Barcelona -llocs de naixement i mort del poeta- i estarà especialment marcada per la celebració dels 180 anys del naixement del poeta. La data exacta del naixement és el 17 de maig, dia en què s'inaugurarà a la vila natal del poeta una escultura dedicada al poema Canigó.

Què? Festa Verdaguer

Festa Verdaguer Quan? Del 16 de maig al 10 de juny

Del 16 de maig al 10 de juny On? Folgueroles

Folgueroles Més informació

Vic: El So de les Cases

Del 30 de maig a l'1 de juny la ciutat de Vic desplega una nova edició del So de les Cases, una iniciativa que pretén posar en valor el patrimoni arquitectònic de la ciutat combinant-lo amb mostres d'art musical. Entre les novetats d'enguany hi ha dos nous espais que se sumen al projecte: l'Arxiu i la Biblioteca Episcopal de Vic, propietat del Bisbat i d'accés molt restringit.

Què? El So de les Cases

El So de les Cases Quan? Del 31 de maig a l'1 de juny

Del 31 de maig a l'1 de juny On? Vic

Vic Més informació

Gurb: Estival Market

Aquest cap de setmana té lloc a Gurb l'Estival Market, un espai farcit de creativitat, cultura i esperit estiuenc que esdevé punt de trobada d'artesans locals, música en directe, activitats per a tots els públics i una oferta gastronòmica irresistible.

Què? Estival Market

Estival Market Quan? Del 31 de maig a l'1 de juny

Del 31 de maig a l'1 de juny On? Gurb

Gurb Més informació

Santa Eulàlia de Riuprimer: Commemoració del Pacte dels Vigatans

Aquest dissabte 31 de maig se celebra una nova commemoració del Pacte dels Vigatans a l'Ermita de Sant Sebastià, a Santa Eulàlia de Riuprimer. A les nou del matí començarà la caminada acompanyada d'una visita històrica guiada i, a continuació, xerrada, relleu de la persona homenatjada per Òmnium per aquest 2025 i entrega dels Premis Literaris 2025.

Què? Commemoració del Pacte dels Vigatans

Commemoració del Pacte dels Vigatans Quan? Dissabte 31 de maig

Dissabte 31 de maig On? Santa Eulàlia de Riuprimer

Santa Eulàlia de Riuprimer Més informació

Vilanova de Sau: Fira d'Herbes Remeieres

El diumenge 1 de juny arriba una nova edició de la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau per donar a conèixer les propietats i aplicacions d'aquestes en diversos camps com la medicina, la gastronomia, la cosmètica o l'horticultura, entre altres.

Què? 33a Fira d'Herbes Remeieres

33a Fira d'Herbes Remeieres Quan? Diumenge 1 de juny

Diumenge 1 de juny On? Vilanova de Sau

Vilanova de Sau Més informació

Vic: Tallers Oberts

La ciutat de Vic se suma al projecte Tallers Oberts, una iniciativa que té per objectiu donar a conèixer la riquesa del 7è Punt d'Interès Artesana del carrer de la Riera. En aquest eix cultural i artístic, vuit tallers d'artesans obriran les seves portes al públic per mostrar el seu ofici i, al mateix temps, per oferir tallers. Serà aquest cap de setmana del 31 de maig i l'1 de juny.

Què? Tallers Oberts

Tallers Oberts Quan? Del 31 de maig a l'1 de juny

Del 31 de maig a l'1 de juny On? Vic

Vic Més informació

Cantonigròs: Cursa Ramon Oliu

El diumenge 1 de juny arriba una nova edició de la Cursa Ramon Oliu de Cantonigròs, que enguany arriba amb dues novetats: hi haurà la possibilitat de fer dos recorreguts -de 10 i 20 km- i la prova és d'inscripció gratuïta, encara que es pot contribuir amb un projecte de sant Joan de Déu per a la investigació contra la retinosi pigmentària.