Vic apropa l'art i l'artesania a la ciutadania

La ciutat de Vic se suma al projecte Tallers Oberts, una iniciativa impulsada des de l'Associació d'Artistes i Artesans del FAD, amb la col·laboració de l'Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Vic, el de l'Hospitalet i el Consell Comarcal de l'Anoia.

El cap de setmana del 31 de maig a l'1 de juny, diversos tallers i espais de creació del carrer de la Riera de Vic -7è Punt d'Interès Artesanal declarat per la Generalitat- obriran les portes per apropar l'art i l'artesania local a la ciutadania.

Actualment, el Punt d'Interès Artesanal del carrer de la Riera compta amb una quinzena de tallers d'artesans. D'aquests, vuit participaran en els Tallers Oberts oferint activitats i visites als mateixos espais, una oportunitat única per descobrir els processos i les tècniques de creació.

La regidora de Turisme de Vic, Anna Alemany, explica que "els artesans obriran les portes per compartir amb la ciutadania el seu dia a dia". Des de l'Ajuntament s'ha donat suport a la proposta "per posar en valor i visibilitzar el talent que tenim a casa nostra". Al mateix temps, Alemany destaca que, amb aquesta iniciativa, també es vol "promocionar la ciutat com a un espai de cultura, art i creació" i atraure visitants interessats en aquesta temàtica.

Durant el cap de setmana dels Tallers Oberts, des de l'Oficina de Turisme de Vic també s'oferirà una visita guiada al 7è Punt d'Interès Artesanal que finalitzarà amb un xarrup de xocolata desfeta del xocolater de Taradell.

Sandra Quilez, artesana de la pell i portaveu dels artesans del carrer de la Riera, veu la iniciativa com a una "oportunitat" per donar-se a conèixer. Hi participaran vuit tallers i espais de creació que oferiran activitats, per exemple, de disseny i confecció d'una joia o propostes relacionades amb la ceràmica.