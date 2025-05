Quins són els noms i cognoms més comuns a Osona?

Quantes persones hi ha a Osona que es diguin igual que tu? És fàcil de saber. Aquest dimecres l'Idescat ha publicat les dades actualitzades per a descobrir quins són els noms més comuns arreu del territori.

A casa nostra, els noms tradicionals continuen sent els més comuns entre la població. Entre els homes, els més posats són Jordi (2.715), Josep (2.236) i Joan (1.840), mentre que entre les dones hi ha Montserrat (2.322), Maria/María (2.037) i Núria/Nuria (1.494).

Les dades de l'Idescat permeten cercar per sexe, franja d'edat o zona geogràfica. Si fem el radi de cerca més extens, veurem que, en el conjunt de Catalunya, els noms més freqüents són Antonio (85.593), Maria/María (84.803), José (79.430) i Montserrat (73.843).

A Osona, -a banda Jordi, Josep i Joan- entre els deu primers noms que més sonen també hi ha Ramon/Ramón (1.93), Mohamed (1.341), David (1.333), Antonio (1.198), Juan (1.097), Albert (1.006) i Manuel (853). I Anna (1.401), Marta (1.363), Laura (1.120), María del Carmen (940), Cristina (908), Maria Teresa/María Teresa (839) i Laia (795) tanquen el top 10.

Ara bé, quan mirem les dades per franges d'edat observem que, per exemple, entre els homes nascuts abans del 1940 -de més de 85 anys-, els noms més comuns són Jordi (2.715), Josep (2.236) i Joan (1.840). Pel que fa a les dones d'aquesta franja d'edat, predomina Montserrat (2.322), Maria –també en la versió castellana- (2.037) i Núria/Nuria (1.494).

En canvi, a partir del 2010 -joves que actualment tenen 15 anys- la tendència comença a canviar: entre els nens, el nom més freqüent és Marc (9.577) i, entre les nenes, Martina (7.585).

Les dades també permeten consultar quins són els cognoms més freqüents. No hi ha sorpreses i, en aquest sentit, Osona segueix la tendència catalana: els Garcia, els Lopez i els Martinez són els més comuns, tan de primer com de segon cognom. A aquests, els segueixen Vila, Sánchez, Pérez, Rodríguez, González o Serra.