La Pietat de Vic acull l'edició de primavera del Ressò

El mercat social de la reutilització, el Ressò, aposta enguany per a desplegar una nova edició a la primavera. Del 15 al 31 de maig, la Pietat de Vic es convertirà en una botiga de segona mà impulsada per cinc entitats -Areté, Ashes, la Fera Ferotge, Tapís i la Fundació Trueta- que treballen per a la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social.

Al Ressò s'hi podrà trobar una gran varietat d'objectes de segona mà, com mobles, parament de la llar, llibres, roba, bicicletes, jocs o joguines. Tots els productes han estat prèviament condicionats, arreglats i restaurats per les diferents entitats impulsores.

La inauguració del Ressò de primavera serà aquest dijous 15 de maig a les 19:00 hores: comptarà amb la presència del director de l'Agència de Residus de Catalunya, Albert Planell, i amb una desfilada de moda de segona mà a càrrec de les botigues El fil del Tapís.

Imatge d`arxiu d`objectes de segona mà que es poden trobar al Ressò de Vic.

L.Busquets/ACN

Més activitats complementàries

En l'edició de primavera, el Ressò amplia la programació d'activitats complementàries amb l'objectiu de fomentar la reutilització de productes que encara tenen utilitat, reduir la generació de residus i fomentar un consum més sostenible.

Així, el programa d'activitats inclou la projecció del documental Si el vers fos refugi; un concert de guitarra de Bruna Casacuberta i Heribert Puig de l'Escola de Música de Manlleu; la xerrada col·loqui Reutilitzar, repensar, reduir: el repte d'un consum conscient a càrrec d'Alfred Vara (ARC), Elena Díez (REZERO) i Marike Charlier (ARECA); un taller d'autoreparació d'electrodomèstics de la Comunalitat de Vic i un taller per aprendre tècniques de manteniment i reparació de bicicletes urbanes; una sessió de cinefòrum amb la pel·lícula Eating Our Way to Extinction; i la presentació del llibre Un món de deixalles d'Oliver Franklin-Wallis.

Amb l'objectiu que tothom pugui trobar un moment per visitar la botiga a la Pietat de Vic, en aquesta edició de primavera l'horari d'obertura és més ampli que per Nadal: els matins, de dimarts a dissabte, de 10:00 a 13:30 hores; i a les tardes, de dilluns a dissabte, de 17:00 a 20:30 hores.

Aquesta edició s'organitza amb la voluntat d'aconseguir un Ressò permanent i, per tant, contribuir a consolidar una opció de consum que aporta beneficis a les persones, a la societat i al medi ambient.