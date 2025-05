Terrassa ofereix 29 casals d'estiu per a joves i infants

Terrassa tindrà aquest estiu 29 casals de lleure per a infants de la mà de 15 entitats de lleure de la ciutat. Aquesta activitat compta amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat i amb un total de 1.935 places. Està previst que el programa de dinàmiques dels casals duri fins al 25 de juliol, amb opcions d'inscripció per a tres, quatre i cinc setmanes. Els casals tindran un preu de 58 euros setmanals, començaran a les 9 del matí i oferiran, de manera opcional, espai de menjador. Alguns dels centres tindran torn de tarda i les persones amb discapacitat disposaran, també, de deu dies d'activitats, del 25 d'agost al 5 de setembre. El període d'inscripcions estarà obert durant el mes de maig, fins a exhaurir el nombre de places.

Per assegurar l'accessibilitat dels casals a Terrassa, l'Ajuntament compta amb un sistema d'ajuts econòmics gestionats a través de Serveis Socials amb prestacions adreçades a infants, adolescents i joves de fins a 18 anys. Les ajudes poden cobrir el cost dels casals i el servei de menjador. També es disposa de diferents mecanismes d'inclusió de persones amb discapacitat i necessitats educatives especials.

Els casals dedicats nois i noies amb discapacitat tindran 180 places i s'organitzen des del Club de Lleure Els Globus i l'Associació Tu Tries. A més, es reservaran 147 places per a persones amb necessitats educatives especials a la resta de casals. Per a aquestes places, l'Ajuntament subvenciona la contractació de monitors que puguin donar un suport especial.

Per aquest 2025 el tema rep el nom de "Viatge en el temps", i evoca un futur incert on la Terra ha quedat inhabitable a causa de la mala gestió que s'ha fet dels seus recursos. Sobre aquesta premissa fictícia, es vol explicar als infants les conseqüències que tenen els actes de les persones al present i al futur i aprofundir en valors com la cooperació.

La tinenta d'alcalde i regidora d'Acció Social, Patricia Reche ha destacat la feina incansable de les entitats de lleure i socioeducatives a la ciutat. Alhora, s'ha referit a la tasca educativa i de cooperació que duen a terme. "En aquests projectes es construeixen valors, s'enforteixen vincles i es regala l'oportunitat de gaudir d'una experiència única", ha declarat. També ha esmentat les prestacions que l'Ajuntament ha posat a la disposició de les famílies vulnerables i n'ha refermat el compromís social. "Treballem amb determinació per garantir, el màxim possible, que ningú es quedi al marge. Els ajuts econòmics, el suport a la diversitat funcional i l'acompanyament social són fonamentals", diu Reche.

Altres activitats per a l'estiu

L'Ajuntament també organitza activitats educatives d'estiu, en el marc del Pla Educatiu d'Entorn (PEE), que s'adreça a tota la comunitat educativa, però especialment als sectors socials més desafavorits. En el marc d'aquest programa, hi ha el Campus Ítaca de la Universitat Autònoma de Barcelona, adreçat a estudiants de secundària. Els inscrits, 65 alumnes de 3r d'ESO de 13 centres, passaran una setmana al campus al llarg de la primera i la segona quinzena de juliol. L'alumnat participarà en activitats acadèmiques i lúdiques per incentivar-los a continuar estudiant després de l'institut.

També hi haurà casals d'acollida lingüística per a alumnat nouvingut de 6è de primària i d'ESO, de centres participants al PEE o amb alumnat amb necessitats específiques. D'altra banda, es farà un "Curs de flotabilitat" adreçat a alumnat de 6è de primària per explorar l'autonomia en l'aigua i que dona resposta a necessitats detectades en aquesta franja d'edat.

Els serveis d'Educació i Universitats treballen també per organitzar la 4a edició del Campus Tecnològic d'Estiu, que cada any aplega una sèrie d'activitats enfocades a promoure els estudis post-obligatoris entre l'alumnat de 3r i 4t d'ESO. També s'està treballant perquè el Code Club estigui disponible el mes de juliol. Es tracta d'una activitat de programació computacional per a infants de 5è i 6è de primària.

Casals d'estiu per als més petits

Les associacions de famílies de les escoles bressol municipals de Terrassa, amb el suport de l'Ajuntament, ofereixen enguany casals d'estiu oberts als infants de zero a tres anys matriculats en qualsevol centre públic. Hi haurà casals a tres escoles: Somriures, Coloraines i Moisès, a càrrec de la Cooperativa l'Eina. Està previst que els casals siguin de l'1 al 31 de juliol, de 9 a 17 hores.