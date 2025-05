Detingus els autors de sis robatoris a cases de Matadepera

Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 19 i 25 anys, una dona de 22 i un menor d'edat com a presumptes autors de fins a sis robatoris en domicilis de Matadepera.

La detenció va fer-se el passat 19 de maig a l'autopista A-2 quan agents de l'àrea regional de Trànsit de la regió policial Metropolitana Sud va veure un vehicle aturat a la via a l'atura de Sant Feliu de Llobregat. En escorcollar-lo van trobar rellotges, bosses de mà d'alta gamma i ulleres de sol que acabaven de sostreure d'una casa de Matadepera.

Per la seva banda, la Unitat d'Investigació de Terrassa i la Unitat Central de Robatoris amb Força de la DIC tenien oberta una investigació per identificar i detenir els autors d'un robatori amb violència a l'interior d'una casa de Bellaterra i set robatoris amb força que havien tingut lloc entre el 30 de març i el 26 d'abril, cinc dels quals a Matadepera dos més a Seva (Osona).

Accedir per la finestra

El modus operandi que feien servir els lladres era sempre el mateix: forçaven una finestra per accedir a l'interior de la casa, i, un cop a dins, regiraven totes les estances per sostreure joies i diners principalment. Tenien molta mobilitat i es desplaçaven en cotxe per cometre els robatoris.

En el cas del robatori amb violència, però, quan la propietària va accedir a casa seva, va veure un individu passejant per l'exterior i, tot seguit va sentir sorolls al pis de dalt. En comprovar si hi havia algú, va localitzar un segon individu que la va amenaçar i la va intentar agredir amb un objecte punxant, la va fer caure a terra d'una empenta i va abandonar la casa per acabar fugint en cotxe juntament amb la persona que rondava per l'exterior.

Els tres majors d'edat van passar a disposició judicial el 20 de maig al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Terrassa, mentre que el menor va quedar en mans de la fiscalia de menors de Barcelona.