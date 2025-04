Rehabilitació de la LV-2012 per millorar la seguretat a les Garrigues

La Diputació de Lleida ha començat les obres de rehabilitació de la carretera LV-2012, que connecta les Borges Blanques amb la Floresta. Els treballs, que tenen un cost de 586.905,43 euros, IVA inclòs, consistiran en la millora i el reforç del ferm bituminós durant gairebé cinc km de trajecte, amb l'objectiu de garantir una millor seguretat i confort per als usuaris de la via. Aquesta actuació no modificarà el traçat actual de la carretera.

Cristina Morón, diputada de l'Àrea de Serveis Tècnics, va visitar les obres juntament amb el director de l'àrea, Ivan Sabaté, i va subratllar que "les obres són una aposta per la seguretat i la qualitat de vida dels veïns de les Garrigues". A més, va afegir que la millora de la xarxa viària també contribueix a combatre el despoblament i a consolidar la població al territori.

El projecte es divideix en quatre trams, adaptant-se a l'estat i les necessitats de cada tram de la via. Aquestes obres s'emmarquen dins del compromís de la Diputació per millorar la mobilitat a Ponent, promovent la cohesió territorial i el benestar dels habitants dels municipis afectats.