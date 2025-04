El Mercat de les Idees omplirà la plaça de la Catedral aquest dissabte, 26 d'abril

La plaça de la Catedral acollirà aquest dissabte, 26 d’abril, una nova edició del Mercat de les Idees, una iniciativa que aposta per fer visible el talent jove en l’àmbit de l’art, el disseny i l’artesania. El mercat estarà obert entre les 10 del matí i les 8 del vespre, i vol ser un espai de trobada entre la ciutadania i els creadors locals.

Hi participaran prop de vint projectes que abracen disciplines com la pintura, la ceràmica, el tèxtil, la il·lustració i el disseny sostenible. Entre els noms que hi exposaran hi ha Color Llimona, Gilart, Enfila’t Creacions, Lighting Paths, Koote, Ramon Artist2earth, Gabriels Joies, Inhala Candles o el Col·lectiu d’Artistes Emergents, entre d'altres.

Amb aquest esdeveniment, l’organització vol impulsar el consum responsable i donar suport a l’emprenedoria cultural de proximitat.