Què fer aquest cap de setmana a Ponent: del 18 al 20 de juliol

Ponent es prepara per a un cap de setmana intens amb propostes per a tots els gustos i edats. Des de concerts en espais patrimonials i recreacions històriques fins a festivals de música i cinema, passant per festes majors amb molta tradició, el territori ofereix múltiples opcions per gaudir de la cultura i l’oci estiuenc sense sortir de les comarques lleidatanes.

Elena Gadel porta sensibilitat i emoció al cicle ‘Aquest estiu, Patrimonieja’

La cantant i actriu Elena Gadel presenta La dona que em vesteix, un espectacle ple de força i intimitat en un entorn patrimonial singular. El concert inclou una visita guiada prèvia gratuïta a les 19.30 h (amb inscripció prèvia).

Entrades: 12 euros. Venda en línia o presencialment el mateix dia, si encara n’hi ha de disponibles.

Música en directe i cel estrellat al Festival EntreRius

La Copa d’Aigua torna a ser l’escenari del Festival EntreRius, que celebra la seva quarta edició amb una proposta que combina música en directe, gastronomia i natura. Hi actuaran Gerard Aledo, Guillem Ramisa, Clara Gispert i Socunbohemio. L’espai comptarà amb foodtrucks per sopar tot gaudint de l’ambient.

La Festa Major de l’IEI reivindica el patrimoni popular català

El Pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i els seus voltants s’omplen de cultura popular amb gegants, castellers, bastoners, falles del Pirineu i música. La Festa Major de l’IEI combina tradició i innovació per posar en valor el patrimoni immaterial de les terres de Lleida.

Guissona es transforma en Iesso amb la 28a edició del Mercat Romà

El Mercat Romà de Guissona torna amb l’eix temàtic ‘La Terra’, que convida a reflexionar sobre la relació entre la humanitat i la natura a través d’activitats, espectacles i escenografies. No hi faltaran els Capvespres a la Romana ni el Sopar Romà, en una de les cites històriques més emblemàtiques de Ponent.

Castellserà es prepara per a una Festa Major plena d’activitats

El municipi de Castellserà celebra la seva Festa Major amb una programació diversa i festiva per a totes les edats. Música, activitats infantils i actes tradicionals omplen el poble de vida durant tot el cap de setmana.

El Galacticat projectarà 90 obres a Tàrrega en la seva 12a edició

El Festival Internacional de Cinema de Tàrrega i Ponent, Galacticat, torna amb 90 títols repartits al llarg de tota una setmana dedicada al cinema fantàstic i de gènere.

Abonament: 40 euros.

Ponts acull la segona edició de La Festeta amb tallers, música i festa popular

La plaça Planell i el poliesportiu de Ponts seran l’escenari d’una jornada plena d’activitats per a tots els gustos: concurs de botifarra, jocs d’aigua, batucades, tallers de teles acrobàtiques i festa amb Djs fins ben entrada la nit.