«Els Set Inferns» celebra cinc anys de música i cultura al cor del Pirineu

El festival de música Els Set Inferns arriba aquest cap de setmana del 18 al 20 de juliol a la seva cinquena edició, consolidant-se com un dels esdeveniments culturals destacats del Pirineu. Amb epicentre a la Seu d'Urgell i Bellestar (Montferrer i Castellbò), la proposta combina sis concerts amb tallers musicals, activitats infantils i una fira d’artesania i productes locals.

El tret de sortida serà divendres a la Seu amb una lectura del poeta Enric Casasses, seguida de l’actuació del Dani Pérez Trio i l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya, una formació de 35 músics que reinterpretarà repertori tradicional amb un gran desplegament escènic.

Dissabte, el nucli de Bellestar acollirà la resta de concerts, precedits per tallers formatius dirigits per músics com Alba Careta, Cecilia Collac i Pere Loewe. També s’hi farà un taller de danses tradicionals i una activitat infantil.

Entre les propostes musicals hi haurà el directe íntim de Pere Loewe Se7e, la sonoritat emotiva del grup pirinenc Magari, el mestissatge mediterrani de Tarquim i l’energia rumbera de Muchacho y los Sobrinos. Una jam session oberta al públic posarà punt final al festival.

A més de la música, el certamen reivindica la cultura popular i el món rural com a espais de dinamització social i econòmica.