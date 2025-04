Croada de la Urbana contra la venda ambulant al Centre Històric de Lleida

Entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, la Guàrdia Urbana de Lleida va interposar set denúncies per activitats de venda ambulant no autoritzada al Centre Històric de Lleida. Les actuacions es van dur a terme en punts concrets com la plaça del Dipòsit i els carrers Jaume I el Conqueridor i de l’Assalt.

Aquestes pràctiques il·legals han estat reiteradament denunciades per entitats veïnals com les associacions del Centre Històric, Jaume I i Som Veïns, que alerten de la presència habitual de venedors oferint articles obtinguts en contenidors o, presumptament, robats. Les protestes ciutadanes també apunten a la persistència del problema, malgrat la presència continuada d’agents de la Guàrdia Urbana a la zona.

En resposta, el cos policial ha reforçat en els darrers mesos els controls sobre la venda no sedentària sense llicència, requisant productes i aixecant actes per infraccions. La patrulla assignada al barri actua diàriament, tant en horari de matí com de tarda, amb l’objectiu de millorar la seguretat i prevenir la venda il·legal tant als carrers com en altres espais com bars i places del Casc Antic.