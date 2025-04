Sense portes obertes al Camp d'Esports

El Lleida CF tancarà una temporada agredolça aquest diumenge al Camp d'Esports davant l’Espanyol B, en un partit sense transcendència classificatòria. Amb les opcions de play-off esvaïdes, els homes d'Íñigo Idiakez posaran punt final a un curs marcat per la decepció esportiva i la incertesa institucional.

Malgrat que no hi ha res en joc, el club ha optat per mantenir els preus habituals d’entrada, fet que ha generat crítiques a les xarxes socials, on molts aficionats reclamaven una jornada de portes obertes per acomiadar la temporada i, potser, la vida del club que presideix Luís Pereira i que està buscant inversors per no haver d'obrir un concurs de creditors. En els últims partits, el Lleida havia impulsat promocions d’entrades, però aquesta vegada ha decidit no aplicar cap rebaixa.

El Lleida CF té actualment 44 punts, a sis del play-off i a només tres de la zona de play-out, que ara mateix ocupa l'Olot. L'equip acabarà la temporada al camp de l'Andratx.