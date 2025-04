El còmic entra a les aules de Lleida i Tàrrega com a eina educativa

Alumnes de batxillerat artístic i escoles d’art de Lleida i Tàrrega s’endinsen aquests dies en l’univers del còmic gràcies a Àgora Còmic, una proposta educativa de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) que vol reivindicar el potencial narratiu i pedagògic d’aquest gènere. Un centenar de joves participen en tallers conduïts per figures com Pepe Gálvez, Ramon Serra Massana i Toni Guiral, amb l’encàrrec de donar forma a una història en quatre pàgines inspirada en records familiars.

Després d’una sessió teòrica a la Universitat de Lleida sobre el llenguatge del còmic, els estudiants treballen en grups per escriure guions, dissenyar vinyetes i decidir si opten pel color o el blanc i negre. En el procés aprenen a sintetitzar, a comunicar i a estructurar una narrativa visual, segons expliquen els formadors.

Les sessions es desenvolupen a l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol i a l’Ondara de Tàrrega, i culminaran a l’octubre amb una exposició dels treballs més destacats. El jurat estarà format per professionals i docents vinculats al projecte.

A banda, el maig vinent la sala Zona Zero acollirà una mostra dedicada a Paco Roca, reconegut autor valencià i guanyador, entre d’altres, d’un Premi Nacional del Còmic i un Eisner. Aquesta activitat complementa l’aposta del projecte per apropar el còmic a tots els àmbits educatius, una línia que, segons el coordinador Anton Not, hauria d’incloure assignatures tan diverses com la filosofia o la biologia.

“El còmic ja no és només entreteniment”, recorda Alfons López, un dels impulsors. “És una eina educativa amb un potencial immens, i volem que els joves de Lleida la coneguin i la facin servir”.