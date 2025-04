Lleida es prepara per un Sant Jordi multitudinari

La ciutat de Lleida celebrarà la diada de Sant Jordi a la Rambla de Ferran com a ubicació principal per a les tradicionals parades de llibres i roses. Aquesta decisió respon a la petició expressa del col·lectiu de llibreters i floristes, que han defensat la idoneïtat d’aquest espai emblemàtic per a la celebració, després que l’any anterior s’hagués traslladat als Camps Elisis per obres i tal com volia la Paeria també aquest any.

Així, la gran via lleidatana acollirà més de 70 parades, amb la participació de llibreries, floristeries, entitats i centres educatius, en una jornada que es preveu multitudinària i amb un clima favorable. La Paeria ha programat diverses activitats culturals i propostes lúdiques per a tots els públics.

Entre els actes més destacats, es preveu la distribució gratuïta del volum 21 de la col·lecció municipal Escata de Drac, amb relats d’autors lleidatans i l’edició d’un punt de llibre dedicat a la figura de la poeta Rosa Fabregat. També hi haurà concerts, tallers infantils, lectures en veu alta i espais de dinamització cultural durant tota la jornada.

Pel que fa a la mobilitat, la celebració comportarà restriccions de trànsit als carrers adjacents a la Rambla de Ferran, especialment entre les 8.00 i les 21.00 hores. La Paeria recomana evitar l’ús del vehicle privat a la zona i optar pel transport públic o la mobilitat a peu per facilitar l’accés a les activitats.