Quin llibre em puc llegir per Sant Jordi? Les recomanacions dels periodistes de Nació

El 23 d’abril és un d’aquells dies en què més pressió tenim per escollir un bon llibre. Durant la diada de Sant Jordi, els carrers s’omplen de paradetes, flors i llibres. Si encara no saps ben bé quin llibre regalar -o quina lectura començar-, els periodistes de Nació han fet un recull de recomanacions per als seus lectors.

Oriol March: Aquí Baix, de Laia Viñas

El subdirector de Nació, Oriol March, recomana la segona novel·la de Laia Viñas, Aquí Baix. Un llibre ambientat en la Ruta del Bakalao, famosa durant els anys 80 i 90 al País Valencià. Una història d’un grup de joves de les Terres de l’Ebre que experimenten aquest boom musical i cultural de la música Techno i del Mákina. El relat pretén transportar-nos a un escenari en què la joventut experimenta el pas cap a la vida adulta i noves responsabilitats. Segons l'Oriol, una història francament divertida i molt ben escrita.

Irene Montagut: A casa teníem un himne, de Maria Climent

La Irene Montagut, cap d'edició del diari, recomana la segona novel·la de Maria Climent. L'escriptora d’Amposta, fa un relat íntim d’un nucli familiar i de la relació d’una mare amb les seves dues filles. Un llibre que navega per les inquietuds de qualsevol família, els moments vitals dels membres, les relacions entre les germanes i les expectatives socials i familiars que hi ha cap a les dones. En resum, fa un retrat de "tots els embolics que hi ha dins d'una família normal i corrent", segons explica la Irene.

Bernat Surroca: Retorn a Killybegs, Sorj Chalandon

El cap de política de Nació, Bernat Surroca, recomana la novel·la de l’escriptor francès, Sorj Chalandon, sobre el conflicte de la Irlanda del Nord. Relata la història d’un veterà de lluita que, després d’anys de militància, es desemmascara el seu paper com a informador dels britànics. A partir de la deshonra i l’exili, el llibre tracta temes com la infiltració, la traïció, la memòria històrica i la identitat. El Bernat assegura que és interessant veure com la història explica quines motivacions va tenir per comportar-se així i com va ser rebut dins la seva comunitat.

Marc Orts: Cap a la bellesa, ​​David Foenkinos

Marc Orts, redactor, recomana un llibre de Foenkinos, on ens explica la història d’Antoine Duris, un reconegut professor a l'Escola de Belles Arts de Lió. La seva vida fa un gir de 180° quan, per una raó que s’amaga al llibre, decideix deixar-ho tot per ser vigilant al Museu d'Orsay de París. El relat gira entorn l’art i la bellesa com a punt de fuga del dolor del personatge, i reflexiona com l’ésser humà fa front al dolor i el patiment. Un llibre d'aquells que "no se't pot escapar d'entre les mans".

Ferran Casas: No me’n recordo de res, Nora Ephron

El director adjunt del diari, Ferran Casas, recomana un recull de textos i articles de la periodista, escriptora i guionista Nora Ephron. Amb un llenguatge àcid i amb tocs d’humor, fa una reflexió sobre el pas del temps, la memòria, les relacions, la ciutat de Nova York… Durant el pas de les pàgines es va creant una visió aproximada -però també global- del significat de la vida i la quotidianitat. Un relat que també mostra que "no tots els Estats Units són els del Trump".

Sara Escalera: Històries de Gaza, Miquel Ayestaran

La Sara Escalera, redactora de política, recomana una obra de Miquel Ayestaran, un periodista basc que fa 10 anys que viu a Jerusalem i cobreix la regió per als mitjans. És corresponsal especialitzat en Orient Mitjà, i ens ofereix una crònica sobre la repressió a la zona de Gaza des del mateix terreny. També se'l coneix per formar part de l'equip fundador de la revista 5W. Segons la Sara, és un relat necessari per a poder entendre bé el conflicte a la franja.

Laura Vilalta: El món groc, Albert Espinosa

Laura Vilalta, redactora, opta per recomanar una obra mestra d'Espinosa: una autobiografia basada en una història de superació personal. Comparteix amb els lectors la seva experiència lluitant contra el càncer durant deu anys de la seva joventut. Un llibre que reflexiona sobre la vida, la importància d'apreciar-la i viure-la intensament i com mantenir una actitud optimista.

Arnau Urgell: Un món de deixalles, Oliver Franklin-Wallis

Arnau Urgell, responsable d'Impacte, recomana un llibre de periodisme narratiu sobre els residus. Majoritàriament, els llibres sobre medi ambient són assajos, però aquest va més enllà: el periodista britànic escriu un relat que segueix el camí de les escombraries, des que les deixem a la brossa fins que apareix en qualsevol abocador del món. Franklin-Wallis investiga sobre les deixalles a escala global i els seus impactes en el medi ambient, l'economia i la societat. També es qüestiona l'eficàcia del reciclatge i quina és la responsabilitat corporativa i individual que tenim davant aquesta problemàtica.