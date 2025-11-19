El quadre de Gustav Klimt, retrat d'Elisabeth Lederer, s'ha convertit en l'obra d'art modern més cara de la història en ser subhastada aquest dimarts a Sotheby's a Nova York. La xifra per la qual sa venut la peça d'art és de 236 milions, la qual cosa suposa batre un rècord pel que fa a les obres venudes del pintor austríac com per la famosa casa de subhastes estatunidenca.
La subhasta ha estat batallada fins a assolir l'elevada xifra. Concretament, sis persones volien fer-se amb l'obra, fet que ha provocat que la subhasta durés fins a 20 minuts, fins que finalment un dels licitadors ha elevat el preu a una quantitat que ningú més ha pogut superar. Per ara, es desconeix qui és el nou propietari de la peça de Klimt.
El quadre va ser pintat entre 1914 i 1916 i una de les seves particularitats la seva gran mida, ja que està fet a escala real d'una persona: es tracta d'un retrat de la filla d'un dels majors mecenes de l'artista. Però això no és tot, a més de sumar-li el significat artístic, també en té d'històric. Aquest quadre va ser confiscat pels nazis i quasi destruït, però es va recuperar a temps i durant els anys 80 es va vendre al propietari de la cadena de cosmètics Estée Lauder, el qual va ser el propietari fins que va morir.
Rècord rere rècord
Aquest no és el primer cop que un quadre de Klimt bat un rècord pel seu preu. El 2023, es va vendre Dama amb ventall per gairebé 100 milions d'euros, fet que el va fer esdevenir com al quadre més car venut a Europa. Per altra banda, la reconeguda casa de subhastes de peces d'art Sotheby's també ha vist com amb retrat d'Elisabeth Lederer s'ha polvoritzat la seva darrera venda més cara, la qual va ser el 2018 amb Despullat estirat d'Amedeo Modigliani, el qual es va vendre per 157 milions.
Crist com a salvador del món, el més car
El quadre de Klimt venut aquest dimarts se situa com al segon més car venut en una subhasta de de la història, després de superar el quadre de les cinc Marilyns d'Andy Warhol el qual es va vendre per 195 milions l'any 2022. Així doncs, el retrat d'Elisabeth Lederer es manté en segona posició, només per darrere de Crist com a salvador del món de Leonardo da Vinci, el qual es va enfilar fins als 450 milions, l'any 2017.