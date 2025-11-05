Un vàter d'or: la nova obra d'art milionària del creador del plàtan enganxat a la paret

L'art és subjectiu i la mostra d'això és les xifres que s'arriben a pagar per adquirir figures, monuments, objectes o quadres que han estat exposats en museus reconeguts. Un clar exemple és que s'ha anunciat que América, el vàter fet amb més de 100 quilos d'or pur, es posarà a subhasta i el seu preu de sortida serà de 15 milions de dòlars.
El fet és que aquesta peça única i estrafolària serà subhastada aquest mes per Sotheby's, amb el preu estimat que equival el seu pes en or. A més, una de les característiques d'aquesta tassa de vàter és que funciona, és literalment un vàter d'or. Tant és així que quan va ser instal·lat al museu Guggenheim de Nova York, la gent el podia usar. Les ganes de poder viure, com el museu ho va titllar, "una intimitat sense precedents amb una obra d'art" va fer que més de 100.000 persones fessin fila per experimentar-ho.
Una obra amb un llarg recorregut
América és una obra de Maurizio Cattelan que es va popularitza més enllà dels entesos de l'art per col·locar-se al Museu Guggenheim de Nova York l'any 2016. Posteriorment, es va presentar al Palau de Blenheim, a Oxforshire, Anglaterra, on va ser robada i va acabar de fer el màxim ressò.
Així mateix, també va fer-se popular per formar part d'un intercanvi amb la Casa Blanca: l'any 2018, Donald Trump, al capdavant de la presidència del país estatunidenc, va demanar un dels quadres de Van Gogh per a la seva residència privada, però la resposta va ser un no, i li van oferir l'inodor d'or.
Representació de desigualtat i sense sentit
I és que bona part de la inspiració que va utilitzar Cattelan per fer aquesta peça va ser per magnats com Donald Trump: volia mostrar les desigualtats econòmiques dels Estats Units. Cattelan en una de les entrevistes va voler enaltir el valor igualitari de la seva obra: "Mengis en un sopar de 200 dòlars o un frànkfurt, el resultat en anar al lavabo és el mateix".
Ara, aquesta emblemàtica peça tant pel seu valor material com per tot el ressò que ha generat serà subhastada el 18 de novembre a The Now and Contemporary Evening Auction per un preu de 15 milions de dòlars, l'equivalent als 101 quilos d'or que pesa. El fet és que es tracta d'una peça única al món, ja que l'exemplar que va ser robat a Anglaterra mai ha estat recuperat.
I es contempla que pugui ser l'obra més cara de l'artista Cattelan, per davant de Him, una escultura de Hitler de genolls venuda el 2016 per 17 milions de dòlars. Així mateix, també se situaria per davant del plàtan enganxat a la paret, una altra de les obres més controvertides de Cattelan, després que un inversor de criptomonedes la compres per 6 milions de dòlars per seguidament desenganxar el plàtan i menjar-se'l.