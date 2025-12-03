Més d’un centenar d’intel·lectuals denuncia la precarització del Centre d’Història Contemporània de Catalunya

Més de 120 investigadors i intel·lectuals han subscrit un manifest Per un Centre d’Història Contemporània de Catalunya, amb projecte i futur renovats, al servei del país. Els signants mostren la seva preocupació sobre el futur d’un estri creat el 1984 per estimular “un àmbit nacional de recerca historiogràfica” i que ara consideren que està sent menystingut: "Mantenir a l’UCI cultural el Centre, amb una dotació ínfima quant a personal i recursos econòmics, suposa a la pràctica l’extinció d’un instrument més necessari que mai”.
El manifest assenyala que “seria paradoxal que, en la commemoració de la mort del general Franco, el principal instigador durant el segle XX de la voluntat de destruir la cultura catalana i de la minorització del nostre idioma, la rememoració s’acabés amb la pràctica desaparició del CHCC i la pèrdua de la seva independència funcional”.
Recentment, el Centre ha passat del departament de Justícia al de Cultura, sense que, segons els impulsors del document, s’hagi definit un projecte clar per a la institució, amb la pèrdua d’una plaça de tècnic i amb una manca de recursos. El manifest demana dotar-lo d’una personalitat pròpia, una direcció amb plena dedicació i prestigi historiogràfic, “un pressupost digne” i personal suficient. El Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC) va ser creat en temps del Govern de Jordi Pujol i el seu primer director va ser Josep Benet.
Entre els signants hi ha l’expresident Quim Torra, Antoni Segura, Josep-Lluís Carod-Rovira, Anna Sallés, Ferran Mascarell, Mariona Lladonosa, Carles Duarte, Eudald Carbonell, Jordi Manent, Josep Maria Roig Rosich, Antoni Batista, Pau Vinyes, Manuel Pérez Nespereira, Vinyet Panyella i Gemma Rubí, entre d’altres.