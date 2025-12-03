Així és el calendari d'advent català: personatges històrics i nits d'hotel

Els calendaris d'advent són un dels elements més habituals de l'imaginari nadalenc. Aquest desembre el Museu d’Història de Catalunya ha impulsat una iniciativa per crear un calendari d'advent plenament català i que serveixi a la ciutadania per repassar els personatges més destacats de la nostra història.
Ho ha fet amb l'ajuda de l'empresa Gaudire, especialista en la creació de continguts digitals i gamificació, que ha donat vida al joc digital “Personatges Catalans”, un projecte gratuït que ha transformat l'àlbum de cromos tradicional en una experiència cultural diària per esperar Nadal. "L'objectiu del joc és endevinar personatges catalans a partir de pistes i posar a prova la cultura catalana dels jugadors", explica Martí Ferrer, membre de l'equip de Gaudire.
El projecte, gratuït, està en marxa des d'aquest l’1 de desembre fins al 24 de desembre i ofereix premis com nits d'hotel i experiències culturals. Cada dia a les 21 hores, com en un calendari d’advent, es desbloquegen les pistes per endevinar el nom del personatge català de la jornada. La quantitat de punts que se sumen al marcador depenen de la rapidesa en contestar encertadament la pregunta. "Un bon consell per als jugadors és estar alerta i posar-s'hi tan bon punt surti la pregunta. És un joc molt frenètic, molts jugadors es posen l'alarma al mòbil per no oblidar-se'n", adverteix Ferrer.
Un èxit de participació i grans premis cada dia
Les preguntes que es plantegen s'articulen en forma d'endevinalla i les pistes poden fer referència tant a característiques lingüístiques de la formació del nom (nombre de lletres o vocals) com a fets històrics vinculats al personatge. Segons han informat des de l'organització, les primeres jornades del joc han estat un èxit de participació. "Està jugant molta gent, entre les nou del vespre i les nou i un minut, hi havia unes 800 persones jugant, però d'apuntades ja n'hi ha més de mil", asseguren.
L’objectiu és fomentar la cultura i la identitat catalana d’una manera moderna, lúdica i accessible. D'aquesta manera “Personatges Catalans” vol apropar la història del país a tothom, amb una proposta que combini educació, entreteniment i tecnologia. "Treballem amb la idea de fomentar l'orgull de cultura i de llengua per a totes les persones i reptar-los aprendre a través del joc", explica Martí Ferrer.
Cada dia la iniciativa reparteix premi que sol ser un val per viure una experiència en algun punt de Catalunya. Poden ser entrades a museus, tasts de vins, cervesa artesana, i fins i tot una nit a l’Hostal Pedraforca per al guanyador final. "Qui completi l’àlbum sencer podrà guanyar un sopar al Celler de Can Roca com a recompensa", afirmen.
Com s'hi pot participar?
Per participar s'ha d'entrar a la pàgina personatgescatalans.cat, registrar-se amb un pseudònim i jugar cada vespre a les 21 hores, tan bon punt es desbloqueja un nou personatge. El rànquing s’actualitza diàriament, i els reptes es poden compartir a les xarxes socials. "És una proposta divertida,
participativa i 100 % catalana, que combina passat i futur amb una mateixa missió: reforçar la nostra identitat", asseguren.