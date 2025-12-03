Catalunya recupera un llibre centenari de luxe d'un antiquari suís

La Biblioteca de Catalunya ha adquirit el Llibre d’hores de la família Gralla, un manuscrit de luxe, en llatí i produït a Barcelona entre 1501 i 1525. Inclou escenes miniaturades de la vida de Jesucrist, obra del prestigiós artista italià Giacomo Smeraldo Dotavanti, i és un testimoni bibliogràfic i artístic excepcional del Renaixement a Catalunya.
El volum va ser encarregat a principis del segle XVI per la poderosa família Gralla, originària de Lleida i emparentada per casament amb el llinatge Desplà. Miquel Joan de Gralla, un dels membres més destacats d’aquesta família, va exercir diversos càrrecs públics, com ara diputat de la Generalitat del braç militar, mestre de sala reial i mestre racional de Catalunya.
Va ser una figura de confiança del rei Ferran II i va obtenir el privilegi nobiliari de cavaller. El 1506 va contraure matrimoni amb Anna Desplà i de Corbera, i va iniciar la reforma de la casa dels Desplà, ubicada al carrer Portaferrissa, per convertir-la en un sumptuós palau renaixentista, en el qual es va aplegar durant molts anys un ric patrimoni artístic. L’edifici va ser enderrocat a mitjan segle XIX.
El Llibre d’hores de la família Gralla ha estat sempre en mans privades. Dels Gralla va passar als Barons de Savassona, al segle XVIII. Al segle XIX, va formar part de la biblioteca del banquer i col·leccionista anglès Henry Huth (1815-1878), i després passà a mans del magnat Alfred Chester Beatty (1875-1968), col·leccionista d’art oriental i de llibres. A la seva mort, va ser venut a la casa de subhastes Sotheby’s.
Tot seguit, va quedar en mans d’un bibliòfil suís fins que ha tornat a sortir a la llum a través de la llibreria antiquària suïssa Dr. Jörn Günther Rare Books AG. Aquest any 2025, la Biblioteca de Catalunya ha pogut adquirir-lo i retornar-lo a la seva ciutat d’origen, no gaire lluny del carrer Portaferrissa on es trobava el Palau Gralla.
Una peça extraordinària de gran valor
El Llibre d’hores de la família Gralla comença amb un calendari que inclou sants de la Diòcesi de Barcelona, amb menció a Santa Eulàlia. El segueixen diverses seqüències de lectures de la Passió i dels Evangelis, així com les hores de la Verge, secció central i destacada d’aquest volum, i textos i pregàries per seguir la litúrgia de les hores en què es dividia la jornada.
El llibre està escrit en pergamí, en lletra gòtica rodona, en tinta negra i amb rúbriques en vermell. És de format petit, de 190 per 130 mil·límetres, com solien ser els llibres de devoció particular, i l’enquadernació és en pell de vedella marró i decorada amb ferros d’estil mudèjar. L’estat de conservació, segons ha avançat la Biblioteca, és "excel·lent", tot i que hi falten algunes pàgines que ja s'havien perdut abans del segle XX.
Il·lustracions d'un artista italià
El manuscrit inclou nou escenes miniaturades que il·lustren passatges de la vida de Jesucrist, envoltades de marges amb flors, insectes i ocells, a més de 26 pàgines orlades amb motius botànics i animals i nombroses inicials decoratives de diverses mides, amb or brunyit sobre fons blau i grana, realçat amb filigrana blanca. El volum ja està catalogat i digitalitzat per facilitar-ne la consulta en línia i contribuir a preservar l’original.
Recentment, les doctores en Història de l’Art Mireia Castaño i Josefina Planas han identificat l’artista italià Giacomo Smeraldo Dotavanti com autor de les miniatures. Dotavanti, format a Flandes i actiu a Barcelona a principis del segle XVI, és autor també, entre d’altres, de les miniatures del missal de la capella de Sant Jordi de la Generalitat, conservat al Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Biblioteca de Catalunya, a través dels canals institucionals, ha valorat molt positivament la incorporació d'aquesta peça al fons de la institució. "L’ingrés del Llibre d’hores posa a l’abast de la societat i dels investigadors aquesta peça extraordinària del patrimoni bibliogràfic i pot afavorir el desenvolupament de noves línies de recerca i d’investigació sobre el Renaixement a Catalunya", han expressat.