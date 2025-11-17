El musical «Ànima» i «L'herència» s'imposen als Premis Butaca

Ànima, el musical en català dirigit per Gara Roda que va inaugurar la temporada passada del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), s'ha imposat als Premis Butaca amb set guardons. Al seu costat, destaca L'herència, de Josep Maria Mestres, l'espectacle del Lliure que n'ha obtingut quatre. Els premis, que han distingit les millors produccions teatrals de l’any segons els espectadors, han coronat la feina de Rosa Renom a La majordoma -obra que ha recollit dos premis- i Jordi Bosch a Mort d'un comediant en les categories interpretatives. El dia de la marmota també s'ha endut dues estatuetes. L'actor i director Josep Maria Pou s'ha emportat el Butaca d'honor Anna Lizaran a la seva dilatada trajectòria.
Ambientada als Estats Units dels anys 30, el musical de gran format Ànima és una història sobre els somnis, la identitat i la dona creadora. La història sobre una noia que viu als Estats Units i somia en poder anar a Los Angeles i convertir-se en dibuixant de pel·lícules animades protagonitzat per Paula Malia s'ha erigit en guanyadora de la gala celebrada a Premià de Mar (Maresme) aquest dilluns al vespre. A més del Butaca a millor musical, l'espectacle amb una quinzena d'intèrprets i una desena de músics a escena s'ha endut també els premis a millor actor del gènere per Oriol Burés, millor disseny de llums, millor vestuari, millor caracterització, millor so o espai sonor i millor composició musical.
Per la seva banda, L'herència ha pujat fins a quatre cops a l'escenari. Ho ha fet per rebre un dels grans guardons de la nit, el de millor muntatge teatral, a més del premi a millor direcció per Josep Maria Mestres. Els espectadors també han atorgat a l'obra inspirada en la novel·la Howards End, d’E. M. Forster, sobre la generació nascuda després de la pandèmia de la sida el de millor actriu i actor de repartiment per Teresa Lozano i Carles Martínez.
La majordoma, una producció del Heartbreak Hotel, el Temporada Alta i Titus Andrònic, ha guanyat el guardó a millor espectacle de petit format i el de millor actriu per Rosa Renom; mentre que El dia de la marmota ha estat distingida amb el de millor actriu de musical per Diana Roig i millor escenografia.
La Quijá, producció del Mercat de les Flors, ha marxat de la gala amb dues estatuetes, la de millor espectacle de dansa i millor interpretació masculina del gènere per a Alejandro Fuster. El premi a millor interpretació femenina de dansa ha estat per Maria Campos a Natural order of things. La gavina ha rebut el Butaca a millor intèrpret revelació per Daniela Brown.
Finalment, Cristina Clemente ha recollit el Butaca a millor text per Dones de ràdio, el premi a millor coreografia ha distingit Monument, d'Àngel Duran, i el guardó a millor espectacle per al públic familiar ha estat per Tumbalafusta, de La Ruta 40, Xavier Bobés i Pau Matas.