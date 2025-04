Diada de Sant Jordi 2025 a Barcelona: activitats, firmes, parades, portes obertes i més

Compte enrere per a la Diada de Sant Jordi 2025. Aquest dimecres, 23 d’abril, els carrers de Catalunya s'ompliran de llibres, parades i roses durant una de les celebracions més boniques i emblemàtiques del país. Una festivitat que combina amor, cultura i tradició en què autors, floristes i lectors es donen cita en una jornada en que aquest any, a Barcelona, es tornaran a batre rècords d’espai i participació, reafirmant-se com una de les dates més assenyalades del calendari català. La ciutat comtal comptarà amb 448 parades de llibres, 200 d’elles amb firmes d’escriptors, i 52 de roses distribuïdes al llarg de més de 3,5 quilòmetres. Amb un ambient festiu, i per a molts, el dia més bonic de l’any, Barcelona comptarà també amb una extensa oferta cultural i d'oci per a totes les edats.

Quines activitats hi haurà?

Sant Jordi arrancarà aquest dimarts 22 d’abril, a les 18 hores, amb el Pregó de la Lectura a càrrec de l'escriptora mexicana Cristina Rivera Garza al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. La guanyadora d’un Premi Pulitzer el 2024 conversarà també amb la periodista Anna Guitart sobre la seva obra i el paper que les biblioteques i la lectura han tingut en la seva vida.

A les 20 hores, a la Sala La Paloma, Mishima actuarà en la tercera edició de La nit de les roses, que unirà música i literatura amb la participació de Maria Sevilla, Raül Garrigasait, Irene Pujadas i Enric Casasses. Serà el primer concert de la banda barcelonina sense Marc Lloret, músic i teclista del grup.

Ja dimecres, 23 d'abril, a les 9 hores, el pati del Palau de la Virreina acollirà l’esmorzar tradicional de Sant Jordi amb autoritats, com l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, autors i editors, organitzat pel consistori.

Sant Jordi Musical

A l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, des de les 11.30 i fins a les 21 hores, es celebrarà el Sant Jordi Musical. Més de vuit hores de música amb actuacions d’artistes com Alfred Garcia, Sidonie, Suu, Ginestà, Doctor Prats, Sexenni o FADES. A més, l'esdeveniment també comptarà amb firmes de discos de cantants com Els Amics de les Arts, The Tyets o Miki Nuñez, gastronomia i un mercat solidari. L'entrada serà gratuïta.

A les 19 hores, a la plaça de Sant Jaume, es durà a terme la 73a Audició de Sardanes de la Colla Sardanista Sant Jordi.

Portes obertes a edificis emblemàtics de Barcelona

Per la Diada de Sant Jordi, alguns dels edificis més icònics i importants de Barcelona celebren jornada de portes obertes. Entre els llocs que es podran visitar hi ha l’Ajuntament de Barcelona, el Palau de la Generalitat, l’Ateneu Barcelonès, la Bilbioteca de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Palau Güell, el Pavelló Mies van der Rohe o el Recinte Modernista de Sant Pau.

Et dius Jordi o Jordina? Durant la Diada, els Jordis i Jordines, i els equivalents en els idiomes d’arreu del món, podran accedir gratuïtament a la Sagrada Família amb un acompanyant. Abans, però, hauran d’haver reservat entrada i allà, acreditar amb un document identificatiu el seu nom.

La façana de la Casa Batlló, des de la matinada del 21 d’abril fins a la nit del 23, s'engalana de roses vermelles. Els balcons de l'emblemàtica obra d'Antoni Gaudí es decoren amb un miler de roses artesanes.

On firmaran els autors?

Escriptors i escriptores, clàssics i novells, nacionals i internacionals, aprofiten aquest dia per apropar-se als seus lectors i signar-los els seus exemplars. Cada editorial en qüestió informa i organitza aquestes trobades en diferents punts de la ciutat.