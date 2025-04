Els actes de Sant Jordi suspesos per la mort del papa Francesc

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha signat aquest dilluns el decret de tres dies de dol oficial per la mort del papa Francesc, que es faran des de dimarts a dijous. Aquestes jornades de dol coincideixen amb la diada de Sant Jordi, motiu pel qual l’executiu ha decidit mantenir els actes tradicionalment ja presents a la jornada vinculats a la promoció de la literatura, a la cultura tradicional i popular i a la cultura en general.

En canvi, se suspendran els actes no vinculats a la promoció cultural, segons explica el Govern en un comunicat. Durant els tres dies, les banderes dels edificis institucionals onejaran a mig pal i lluiran un crespó negre quan estiguin a l’interior. Segons afegeix l’executiu, l’agenda del president serà de caràcter privat i els actes es retransmetran íntegrament per senyal institucional. També es cancel·larà la presència als actes exclusivament de caràcter i format festiu.

Així, entre els actes inicialment previstos que no se celebraran hi ha la xocolatada que Illa tenia previst recuperar al Palau de la Generalitat durant la diada de Sant Jordi amb els guardonats amb la Creu de Sant Jordi de l’any passat. Illa tampoc assistirà a la ballada de sardanes prevista per dimecres al vespre a la plaça de Sant Jaume, i no es farà una celebració de la diada amb els treballadors de la Generalitat que estava prevista per dimarts.

En canvi, l’executiu sí que mantindrà altres actes vinculats a la promoció cultural. És el cas dels diàlegs entre escriptors previstos al Palau de la Generalitat per dimarts sota el títol "Les veus de Sant Jordi". Aquests actes es mantindran, entre els quals hi ha una conversa entre Illa i l’escriptor Javier Cercas sobre la cultura i les tradicions. Els diàlegs, però, només podran seguir-se a través de senyal institucional.

El Govern també manté altres actes previstos durant la jornada de dimecres, com ara la celebració d’una missa al Palau, que es recupera, la declaració institucional del president, o les tradicionals recepcions a diverses entitats, com les Pubilles i Hereus de Catalunya, el Gremi de Pastissers o la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers.

Durant la diada, el Palau de la Generalitat romandrà obert amb motiu de la jornada de portes obertes. En el comunicat, el president de la Generalitat i el Govern expressen el seu “profund condol” per la mort del pontífex. Illa ha informat al president del Parlament, Josep Rull, de la declaració de dol oficial i el Govern també ho ha traslladat als grups parlamentaris.